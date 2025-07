Tennisspieler über neue Technik verärgert: Hat Wimbledon ein KI-Problem?

Immer häufiger verlieren Menschen ihren Arbeitsplatz an KI – das gilt auch für den Sport. Bei der 148. Auflage des berühmten Wimbledon-Turniers, das aktuell in London ausgetragen wird, kommen erstmals keine menschlichen Linienrichter:innen mehr zum Einsatz. Wie Techradar berichtet, wurden diese durch das KI-basierte System Hawk-Eye Live ersetzt, das seine Entscheidungen jetzt direkt an die Schiedsrichter:innen übermittelt. Was als technologischer Fortschritt gedacht war, entwickelt sich allerdings zunehmend zum Reizthema auf dem Rasenplatz. Nicht allen gefällt, dass jetzt die KI allein darüber entscheidet, ob ein Ball im Aus ist.

Technische Pannen und fehlende Transparenz

Das neue System besteht aus mehreren Hochgeschwindigkeitskameras, deren Aufnahmen in Echtzeit analysiert werden. Laut des Veranstalters arbeiten sie präziser als der Mensch. Auch in anderen Turnieren kommen schon seit Längerem vergleichbare KI-Systeme zum Einsatz. Mehrere Spieler:innen äußern allerdings öffentlich Zweifel an der Verlässlichkeit der automatisierten Entscheidungen. Jack Draper sprach nach seiner Niederlage gegen Marin Cilic von mehreren fragwürdigen Calls. Und auch Emma Raducanu kritisierte nach einem knappen Match gegen Aryna Sabalenka eine Entscheidung, die ihrer Meinung nach klar falsch war.

Hinzu kommen technische Probleme: So fiel in einem Match von Sonay Kartal das System mitten im Spiel aus, weil ein Serverfehler das KI-System auf einer Spielfeldseite deaktivierte. Der All England Club, der das Turnier veranstaltet, musste sich dafür öffentlich entschuldigen. Aber auch kleinere Fehler sorgten für Irritationen: So waren die Ansagen der KI häufig zu leise, wie Yue Yuan während eines Spiels direkt beim Schiedsrichter anmerkte. Zuschauer:innen vor dem Bildschirm nehmen diese Fehler kaum wahr, da Kommentator:innen die Lücken füllen. Auf dem Platz dagegen fehlte vielen Spieler:innen die akustische Klarheit und die Möglichkeit, Entscheidungen nachzuvollziehen.

Geht dem Tennissport die Menschlichkeit verloren?

In diesem Jahr wurden über 300 Linienrichter:innen ersetzt, einige von ihnen protestierten vor dem Turniergelände. Für viele bedeutet der Einsatz des KI-Systems nicht nur den Verlust ihres Jobs, sondern auch das Ende einer langen Tradition – inklusive ikonischer Armbewegungen, knapper Ausrufe und menschlicher Präsenz auf dem Platz. Wie Die Zeit berichtet, fallen die technischen Veränderungen in Wimbledon auch optisch auf: Statt der Linienrichter:innen stehen rund um den Platz jetzt je sechs bis acht grüne, rund drei Meter große Posten mit hochauflösenden Hightech-Kameras.

Die menschliche Interaktion rückt durch diese technologische Neuerung deutlich in den Hintergrund. Anders als bei Linienrichter:innen aus Fleisch und Blut gibt es mit Hawk-Eye Live nämlich keine Möglichkeit mehr, Entscheidungen anzufechten. Was die KI sagt, gilt. Ein Widerspruch durch die Spieler:innen, zum Beispiel der Hinweis, dass der Blickwinkel ungünstig war, ist nicht möglich. Damit fehlt nicht nur die Interaktion, sondern auch ein wichtiges Element sportlicher Fairness.

Wimbledon steht für eine größere Debatte

Dass während des Turniers erstmals in diesem Umfang KI zum Einsatz kommt, markiert einen Wendepunkt im Profisport. Die Organisatoren verkaufen das System als objektiver, allerdings zeigt die Praxis, dass den Sportler:innen jetzt die Möglichkeit fehlt, überhaupt gehört zu werden. Darüber hinaus könnte der Einsatz von KI auch den Schiedsrichternachwuchs entmutigen, den es im Tennis nach wie vor braucht.

Diese beginnen ihre Karriere nämlich häufig als Linienrichter:innen und wurden in dieser Position jetzt durch den Einsatz von KI schlichtweg verdrängt. Wimbledon steht damit exemplarisch für eine größere Debatte, die sich zukünftig auch auf andere Sportarten ausweiten dürfte: Wo beginnt Effizienz und wo endet das sportliche Erlebnis?

