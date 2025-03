Terminplanung leicht gemacht: Gmail bekommt praktisches KI-Feature

Google arbeitet weiter daran, die Funktionalität seines E-Mail-Dienstes zu erweitern. Die neueste Änderung betrifft User:innen von Gemini in Gmail, die auch den Kalender von Google nutzen. Wie der Tech-Konzern in seinem offiziellen Blog schreibt, kann Gemini nach dem nächsten Update automatisch kalenderbezogene Inhalte in euren E-Mails erkennen. In solchen Fällen wird euch dann die neue Schaltfläche „Zum Kalender hinzufügen“ angezeigt.

Termine lassen sich einfach aus E-Mails in den Kalender übertragen

Wer die Option nutzen möchte, klickt einfach darauf und öffnet damit die Seitenleiste in Gmail. Laut Google ist das zugleich die Bestätigung dafür, dass das entsprechende Ereignis zum Kalender hinzugefügt wurde.

Das neue Feature ergänzt die bereits bestehenden Optionen, Gemini Kalenderereignisse erstellen zu lassen, dem KI-Chatbot Fragen zum Kalender zu stellen oder Gemini kalenderbezogene Aktionen ausführen zu lassen. Nicht möglich ist dagegen, bei den über die neue Schaltfläche erstellten Terminen Gäste hinzuzufügen.

Die Option besteht mit Einschränkungen

In seinem Blogbeitrag weist Google außerdem darauf hin, dass die neue Funktion bislang nur auf Englisch und im Internet verfügbar ist. Die Schaltfläche „Zum Kalender hinzufügen“ wird außerdem nicht bei E-Mails angezeigt, aus denen bereits Ereignisse extrahiert wurden.

Die neuen Kalenderfunktionen von Gemini in Gmail können Google Workspace-Kund:innen nutzen, die entweder über die Versionen Business Starter, Standard oder Plus verfügen oder über Enterprise Starter, Standard oder Plus. Möglich ist die Nutzung auch für Kund:innen von Google One AI Premium oder solche mit dem Add-on Gemini Education oder Gemini Education Premium.

Rollout dauert bis Mitte April

Bis das Rollout wirklich alle betroffenen Nutzer:innen erreicht hat, kann es laut Google noch bis Mitte April 2025 dauern. Google hatte erst kürzlich eine neue Funktion eingeführt, mit der E-Mails leichter bearbeitet und organisiert werden können.

Mit ihr können User:innen Gemini in der Gmail-App öffnen, ihre Fragen an den KI-Chatbot stellen und dessen Antwort direkt in E-Mail-Entwürfe einfügen.

