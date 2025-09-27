2016, also vor neun Jahren, hatte Elon Musk erklärt, dass Tesla bis Ende 2017 völlig autonom einmal quer durch die USA fahren werde – von Ladestation zu Ladestation. Die Autopilot-Fahrt sollte per Livestream oder ungeschnitten als Filmmaterial veröffentlicht werden.

Tesla-Test: Von Küste zu Küste

Bis jetzt ist die Aktion – die sich wunderbar als PR-Stunt eignen würde – aber nicht zustandegekommen. Tesla- und Musk-Fans sind aber offenbar der Überzeugung, dass eine solche autonome Fahrt von Küste zu Küste spätestens nach der Einführung der Robotaxi-Flotte im texanischen Austin möglich sein müsste.

Zwei Tesla-Aktionäre und Influencer haben jetzt die Probe aufs Exempel gemacht – und sind krachend gescheitert, wie Electrek berichtet. Dabei hatte ihnen auch das neueste Softwareupdate für das – überwachte – autonome Fahren (FSD v13.9) Hoffnung gemacht.

Nonstop-Fahrt im FSD-Modus

Mit einem entsprechend ausgerüsteten Tesla Model Y sei es zuvor gelungen, eine Nonstop-Fahrt im FSD-Modus von Ladestation zu Ladestation zu machen, ohne dass ein Eingriff notwendig gewesen wäre. Das per Video festgehaltene gescheiterte Experiment einer autonomen Fahrt von Kalifornien (San Diego) nach Florida (Jacksonville) dürfte diese Hoffnung aber zerstört haben.

Denn das Model Y kam nicht sehr weit. Nach knapp 100 Kilometern war schon Schluss. Damit konnten gerade einmal 2,5 Prozent der Strecke absolviert werden. Im Video ist zu sehen, wie der Tesla über ein auf der Straße liegendes Teil fährt – und kräftig durchgeschüttelt wird.

Tesla nach Unfall beschädigt

Wie die beiden Fahrer anschließend berichten, seien bei dem Model Y die Aufhängung und das Fahrwerk beschädigt worden. Zudem seien zahlreiche Warnhinweise ausgegeben worden. Die Fahrt konnte entsprechend nicht fortgesetzt werden.

Warum der Fahrer nicht eingegriffen hat, ist allerdings nicht ganz klar. Das Stück Metall oder Schutt war auf der komplett leeren Straße rechtzeitig zu erkennen. Allerdings hätte es sich dann nicht mehr um die geplante autonome Fahrt ohne menschliches Eingreifen gehandelt.

Weit entfernt von vollautonomem Fahren

Ob beabsichtigt oder nicht – das FSD-Experiment der Tesla-Aktionäre und Influencer hat einmal mehr gezeigt, wie weit der E-Autokonzern noch von dem Versprechen eines vollautonomen Fahrens entfernt ist. Bei dem Vorzeige-Robotaxi-Projekt in Austin etwa sitzt eine Person auf dem Beifahrer:innensitz – immer bereit einzugreifen.