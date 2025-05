Teslas Cybertruck: Wie ein Auffahrunfall zum finanziellen Desaster wurde

40.000 statt der erwarteten 250.000 Cybertrucks hat Tesla 2024 verkauft. Tendenz: eher weiter rückläufig. Für Forbes ist der monströse Pickup-Truck daher schon der größte Auto-Flop seit Jahrzehnten.

Mängel bei Qualität und Offroad-Leistung

Neben dem hohen Preis dürften vor alle offensichtliche Qualitätsmängel auf die Nachfrage drücken. Zudem liefert der Cybertruck nicht die von einem Gefährt seiner Größe erwarteten Offroad-Qualität. Hinzu kommen Berichte von teuren Reparaturen – und langen Wartezeiten.

Ein besonders krasses Beispiel liefert jetzt das US-Automagazin Edmunds. Das hatte im Sommer 2024 einen Cybertruck gekauft, um einen seiner einjährigen Fahrtests zu machen. Dazu kam es allerdings nicht.

Erhebliche Schäden nach Auffahrunfall

Denn nach mehreren Problemen in den ersten Wochen fuhr im Dezember 2024 ein anderes Fahrzeug von hinten gegen den parkenden Cybertruck – was erhebliche Schäden verursachte. So wurden eines der Hinterräder, die Stoßstange, das Edelstahlblech und die Hinterachse teils stark in Mitleidenschaft gezogen.

Das größere Problem wartete aber, nachdem ein Abschleppwagen das Unfallfahrzeug in eine Werkstatt bringen sollte. Denn keine der normalen Autowerkstätten in der näheren Umgebung und keine einfache Tesla-Werkstatt wollte den Cybertruck reparieren.

Cybertruck: Kaum qualifizierte Werkstätten

Die Edmunds-Fahrer:innen mussten für den beschädigten Cybertruck eine speziell auf dieses Fahrzeug ausgelegte Werkstatt finden, von denen es selbst im Cybertruck-Land Kalifornien nur wenige zu geben scheint. Innerhalb eines Umkreises von rund 80 Kilometern um Los Angeles konnten letztlich nur zwei angesteuert werden.

Und bei beiden gab es das Problem, über das auch schon andere Cybertruck-Besitzer:innen mit einem Unfallschaden berichtet hatten: Es dauert gefühlt ewig. Erst zwei Monate nach dem Unfall gab es für den Edmunds-Cybertruck einen ersten Kostenvoranschlag.

Reparatur sollte 58.000 Dollar kosten

Und der war niederschmetternd. Denn nicht nur verlangte der Abschleppdienst 1.128 US-Dollar. Für die Reparatur wollte die Werkstatt satte 57.880 Dollar. Weil das sechs Monate alte Fahrzeug – Kaufpreis: 102.000 Dollar – ohnehin nur noch mit einem Restwert von 86.160 Dollar taxiert wurde, wurde der Cybertruck als Totalschaden gewertet, wie die Futurezone schreibt.

Letztlich hat Edmunds diese Reparatur aber nicht bezahlt, sondern den Unfallwagen auf einem Auktionsportal noch für 8.000 Dollar verkauft.

