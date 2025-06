Warum Teslas Cybertruck gerade so günstig wie nie zuvor ist

Der Autohersteller Tesla musste in den vergangenen Monaten viele Rückschläge einstecken. Nicht zuletzt durch die Beteiligung von Gründer Elon Musk an der Trump-Regierung und seine Ambitionen bei der Doge-Behörde ist der Aktienkurs gesunken und Verkäufe eingebrochen. Und auch jetzt wirkt sich der Streit zwischen Musk und Trump weiter auf das Unternehmen aus. Um das Ruder ein wenig herumzureißen und die Verkäufe anzukurbeln, startet Tesla jetzt eine Aktion zum Cybertruck.

Anzeige Anzeige

Cybertruck dank zinsfreier Finanzierung deutlich günstiger

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie das Unternehmen auf X bekannt gegeben hat, können alle Cybertruck-Käufer:innen, die bis zum 30. Juni 2025 eines der Fahrzeuge bestellen, die Zinsen bei der Finanzierung sparen. Das gilt allerdings nur dann, wenn Käufer:innen das FSD-Paket von Tesla mit in den Warenkorb werfen. Das Full-Self-Driving-Feature ermöglicht – trotz des Namens – bisher nur teilautonomes Fahren, bei dem die Fahrer:innen immer noch aktiv aufpassen müssen. Dennoch kam es mit Teslas Autopilot-Software immer wieder zu Unfällen.

Obwohl das FSD-Paket 8.000 US-Dollar kostet, kann sich die zinsfreie Finanzierung für Käufer:innen lohnen. Das zeigt eine Beispielrechnung im Konfigurator von Tesla. Ohne FSD-Paket richten sich die Zinsen nach dem Credit-Score der Käufer:innen. Je zuverlässiger sie in der Vergangenheit beim Begleichen ihrer Schulden waren, desto höher ist der Score. Bei einem Score von über 720 Punkten, was einer Wertung von „Exzellent“ entspricht, liegen die Zinsen bei 5,54 Prozent. Bei der niedrigsten verfügbaren Wertung „Fair“ steigt der Zinssatz auf 10,79 Prozent an.

Anzeige Anzeige

Daraus ergeben sich monatliche Raten von 1.572 Dollar für Personen mit guter Kreditwürdigkeit und 1.783 Dollar monatlich im schlechtesten Fall. Die Ratenzahlungen verlaufen in allen Fällen über 60 Monate. Zum Vergleich: Wer das FSD-Paket auswählt, kann sich den Cybertruck für dieselbe Laufzeit für einen Preis von 1.543 Dollar im Monat finanzieren. Die Ersparnis rangiert je nach Kreditwürdigkeit also zwischen 1.740 und 14.400 Dollar.

Wie Electrek berichtet, könnte die Aktion für Tesla einen enormen Stellenwert haben. Demnach soll das Unternehmen aktuell auf mehr als 3.700 fertigen Cybertrucks in den USA sitzen, die nur auf Käufer:innen warten. Der Wert der Fahrzeuge beläuft sich auf mehr als 300 Millionen Dollar. Offenbar plant Tesla, die Verkäufe mit der zinsfreien Finanzierung anzukurbeln und so das bestehende Inventar an Cybertrucks zu reduzieren.

Anzeige Anzeige

Der Cybetruck in Bildern

8 Bilder ansehen Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Tesla