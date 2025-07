Tesla: So wenige wollen den Cybertruck noch kaufen

Der Abwärtskurs für Tesla bei den Verkaufszahlen hält an. In den vergangenen drei Monaten wurden gut 384.000 Elektroautos ausgeliefert – und damit um 13,5 Prozent weniger als im zweiten Quartal des Vorjahres. Die Zahl der produzierten Fahrzeuge zog dagegen um 14 Prozent an.

Cybertruck bleibt Ladenhüter

Traditionell weist Tesla in seinen Verkaufszahlen keine Modelle einzeln aus. Der E-Pickup-Truck Cybertruck wird etwa im Segment „Other Models“ versteckt, zusammen mit Model S und X sowie dem Tesla Semi. Hier verbuchte Tesla im zweiten Quartal 2025 10.394 ausgelieferte Fahrzeuge – nach 12.881 im Auftaktquartal 2025.

Damit sind die Auslieferungen in diesem Segment auf einem so niedrigen Stand wie zuletzt Anfang 2023, als es den Cybertruck noch gar nicht zu kaufen gab. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2024 brach der Absatz gar um über die Hälfte ein. Man lehnt sich also nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, dass der Cybertruck sich historisch schlecht verkauft.

Anreize verfehlen das Ziel

Dabei hatte Tesla in den vergangenen Wochen versucht, die Verkäufe anzukurbeln – unter anderem mit einem Angebot zinsfreier Finanzierung, die im besten Fall Einsparungen von über 14.000 US-Dollar gebracht hätte. Ob die Absatzzahlen ohne dieses und ähnliche Anreize noch schwächer ausgefallen wären? Unklar.

So dürfte sich die Zahl der Auslieferungen des Cybertrucks auf rund 5.000 belaufen, wie Electrek vorrechnet. Auf ähnlichem Niveau also wie Model S und Model X zusammen, was sich aus internationalen Verkaufszahlen herausfinden lässt.

Damit liegt der Cybertruck mittlerweile sogar hinter der Konkurrenz zurück. Der Ford F-150 Lightning soll sich im zweiten Quartal immerhin noch 5.800-mal verkauft haben. Hier war ein Rückgang von 26 Prozent zu verbuchen.

20.000 statt 250.000 Verkäufe

Wichtiger aber ist wohl, dass Tesla in puncto Cybertruck weit hinter den eigenen Ansprüchen zurückliegt. Denn geplant ist eigentlich, rund 250.000 Cybertrucks pro Jahr zu verkaufen. Entsprechend groß dimensioniert ist auch die dafür vorgesehene Produktionslinie in der Gigafactory in Texas.

Freilich hat Tesla die Produktion dort schon enorm zurückgefahren – die Kosten laufen aber weiter. Aktuell sollen mindestens 3.000 fertige Cybertrucks in den USA auf neue Besitzer:innen warten. Wert: rund 250 Millionen Dollar.

