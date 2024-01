Teslas Cybertruck im Abschleppmodus: Schwere Last halbiert Reichweite

Bei der Ankündigung des Cybertrucks im Jahr 2019 hatte Tesla-Chef Elon Musk eine Reichweite von 800 Kilometern versprochen. Als schließlich im November 2023 die ersten E-Pickup-Trucks ausgeliefert wurden, war die offizielle Angabe auf 515 Kilometer geschrumpft.

Erste Tests: Cybertruck-Reichweite in der Kritik

In einem ersten ausführlichen Test des Youtube-Kanals Out of Specs lieferte der Cybertruck derweil gerade einmal rund 400 Kilometer Reichweite. Da bietet die Konkurrenz – der R1T von Rivian und der Ford F-150 Lighting – deutlich mehr.

Eine weitere der beworbenen Stärken des Cybertrucks ist laut Tesla die Stärke des Fahrzeugs, wenn es um das Ziehen von Lasten geht. Die sogenannte Anhängelast wird mit bis zu 5.000 Kilogramm angegeben.

Reichweite beim Ziehen schwerer Last halbiert

Jetzt zeigt sich aber, dass beim Cybertruck im Abschleppmodus offenbar die Reichweite enorm einbricht. Laut einem Test der Firma Voyage-ATX, die mit einem Cybertruck ein Model Y abschleppte, halbierte sich die Reichweite dabei auf gerade noch 260 Kilometer.

Dabei dürfte die Anhängelast, Anhänger plus Fahrzeug, nur rund 2.700 Kilogramm betragen haben, wie Electrek vorrechnet. Da wäre also noch Luft nach oben – mit entsprechender weiterer Reduzierung der Reichweite.

Reichweite lässt sich noch steigern

Ein paar Optimierungen zur Steigerung der Reichweite wären allerdings noch drin. So hätte der Tester etwa den Laderaum schließen können, um die Aerodynamik zu verbessern. Außerdem sollten die kommenden 19-Zoll- statt der aktuell verfügbaren 20-Zoll-Reifen ein wenig mehr Reichweite bringen.

Zudem muss freilich darauf hingewiesen werden, dass die Reichweite eines Elektroautos von vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Aktuell ist davon auszugehen, dass ein Teil der Reichweite den winterlichen Bedingungen zum Opfer fällt.

Tesla bringt Battery-Pack zur Steigerung der Reichweite

Tesla dürfte aber nicht umsonst ein sogenanntes Range-Extender-Battery-Pack angekündigt haben. Damit soll die Reichweite immerhin um bis zu 160 Kilometer gesteigert werden können.

