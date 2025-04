Tesla startet Cybertruck RWD: Günstiger – aber weit entfernt von den Versprechungen

Der texanische E-Autobauer Tesla RWD Cybertruck hat endlich das lange angekündigte Modell mit Hinterradantrieb auf den Markt gebracht. Das ist allerdings das einzige Versprechen, das eingehalten wurde.

Anzeige Anzeige

Immerhin: mehr Reichweite beim neuen Cybertruck

Statt der ursprünglich angekündigten 40.000 US-Dollar müssen Käufer:innen für das günstigere Modell immer noch 70.000 Dollar auf den Tisch legen. Zusätzlich mutet Tesla seinen Kund:innen große Einbußen bei den Features zu.

Während das Long-Range-Modell immerhin 560 Kilometer Reichweite bietet – 160 Kilometer mehr als ursprünglich angekündigt – fehlen andere, entscheidende Merkmale, die bei der Markteinführung des Cybertrucks als Highlights galten.

Anzeige Anzeige

Das fehlt beim neuen Cybertruck

Tesla hat sich bei der nun bestellbaren Version von einigen zuvor versprochenen Features verabschiedet. So ist etwa die elektrisch betriebene Tonneau-Abdeckung, die den Ladebereich des Pickup-Trucks automatisch abdeckt, nicht mehr an Bord. Stattdessen gibt es nur noch eine „weiche“ Tonneau-Abdeckung, die manuell bedient werden muss.

Auch die adaptive Federung sowie die hintere Lichtleiste fehlen. Der Bildschirm auf der Rückbank und die praktischen Steckdosen im Ladebereich wurden ebenfalls gestrichen.

Anzeige Anzeige

So viel zum Thema „Vollausstattung“. Für 70.000 Dollar erhalten wahrscheinlich sehr wenige Käufer:innen einen Pickup mit einem Stoffinterieur und weit weniger Ausstattung als ursprünglich versprochen.

Obwohl der Cybertruck jetzt auf dem Papier mehr Reichweite bietet und 10.000 Dollar günstiger ist als die AWD-Version mit Allradantrieb, kann er mit Mitbewerbern wie dem Ford F-150 nicht mithalten. Der Wettbewerber bietet ähnliche Preise, mehr Ausstattung und eine vergleichbare Reichweite – und das in einer etablierten Markenwelt, die sich bislang nicht von Teslas Versprechen blenden ließ.

Anzeige Anzeige

Teslas Cybertruck ist ein Musterbeispiel für Misserfolg auf allen Ebenen

Tesla-Chef Elon Musk verkündete einst stolz mehr als eine Million Reservierungen für den Cybertruck. Doch jetzt, Jahre später, hat das Unternehmen rund 50.000 Einheiten verkauft – ein Bruchteil dessen, was ursprünglich angeblich reserviert war.

Der Absatz läuft so schleppend, dass Tesla den Cybertruck nicht einmal selbst in Zahlung nehmen will, wenn Kund:innen sich für ein anderes Tesla-Modell interessieren. Das erschüttert das Vertrauen in das Modell natürlich zusätzlich.

Dabei ist das kaum noch weiter zu untergraben, weil das Fahrzeug ohnehin so stark polarisiert wie kaum ein anderes zuvor. Wer sich für dieses Fahrzeug entscheidet, fährt nicht nur ein Auto – er fährt ein Statement, das nicht nur in der US-Hauptstadt Washington die Mittelfinger hochjagen lässt.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Tesla