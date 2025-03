„Unzerstörbar“ war gestern: Tesla stoppt Cybertruck-Auslieferung wegen abfallender Teile

Mehrere Käufer:innen des Tesla Cybertrucks berichteten in Foren und sozialen Medien, dass ihre geplanten Auslieferungstermine verschoben wurden. Tesla-Vertreter erklärten das mit einem „Containment Hold“. Diese Maßnahme wird ergriffen, wenn bei neu produzierten Fahrzeugen ein Problem festgestellt wird, das vor Auslieferung behoben werden muss.

In diesem Fall sind wohl die Cantrail-Zierleisten betroffen, die das Dach oberhalb der Türen abdeckt. Sie scheinen laut einiger Tesla-Besitzer:innen einfach abzufallen.

Tesla Cybertruck: Zierleisten schlecht befestigt

Laut dem E-Auto-Magazin Electrek wurde in sozialen Medien ein Screenshot einer Tesla-Service-Chat-Konversation geteilt, aus der hervorgeht, dass der Auslieferungsstopp auf Probleme mit der Zierleiste zurückzuführen ist.

Das überrascht vor allem auch deshalb, weil Tesla damit wirbt, den Cybertruck aus einem Exoskelett, also aus einem Guss zu fertigen. Dass das nicht der Wahrheit entspricht, zeigt nicht nur der aktuelle Fall.

Bereits frühere Rückrufaktionen wegen Zierleisten

Der Cybertruck ist mittlerweile berüchtigt dafür, als unzerstörbar, absolut sicher und sogar schussresistent beworben zu werden, aber in der Praxis wenig von diesen Versprechen wirklich halten zu können. Die Pannenserie scheint nicht abzureißen: So sind Probleme mit abfallenden Zierleisten bei Tesla nicht unbekannt.

Schon im Juni des vergangenen Jahres musste das Unternehmen von Elon Musk über 11.000 Cybertrucks zurückrufen, weil sich Zierleisten während der Fahrt lösten. Damals wurde das Problem auf mangelhafte Klebeverbindungen zurückgeführt.

Seit der Markteinführung 2023 gab es beim Cybertruck bereits sechs Rückrufaktionen.

Tesla in der Krise: Cybertruck-Fail und Börseneinbruch

Der aktuelle Auslieferungsstopp sorgt bei Kund:innen für Unsicherheit. Viele warten bereits seit Monaten auf ihre Fahrzeuge und müssen nun weitere Verzögerungen in Kauf nehmen. Tesla hat bisher keinen offiziellen Zeitplan für die Wiederaufnahme der Auslieferungen bekannt gegeben.

Generell scheint es um Tesla derzeit nicht gut zu stehen: Die Aktie des Autobauers erlebt einen rekordverdächtigen Einbruch an der Börse. Der Grund dafür dürfte wohl hauptsächlich in der Person Elon Musk liegen, der mit seinem Engagement in rechtsextremer US-Politik liberale Kund:innen – und damit die Hauptkäuferschaft von E-Autos – dauerhaft verprellt hat.

Cybertruck: Teslas futuristischer E-Pickup

