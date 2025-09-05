Noch nie dagewesen: Tesla bietet Elon Musk unvorstellbar großes Vergütungspaket

Eingebrochene Verkaufszahlen, Probleme mit dem autonomen Fahren und ein rückläufiger Aktienkurs halten Tesla offenbar nicht davon ab, sich voll und ganz seinem aktuellen CEO Elon Musk zu verschreiben. Der Verwaltungsrat (Board) des E-Autoherstellers stellt ein Vergütungspaket in bisher ungekannter Höhe in Aussicht.

Elon Musk könnte bis 2035 Billionär werden

Erreicht Musk mit Tesla die dafür notwendigen Ziele, würde der schon jetzt reichste Mensch der Welt zum ersten Billionär der jüngeren Geschichte aufsteigen. Wie Bloomberg berichtet, soll die Vereinbarung über einen Zeitraum von zehn Jahren laufen und muss noch von den Aktionär:innen bestätigt werden.

Die Ziele erscheinen allerdings ziemlich ambitioniert. So müsste sich der Börsenwert von Tesla innerhalb dieser Zeit auf 8,5 Billionen US-Dollar mehr als verachtfachen. Auch die zuletzt eingebrochenen Verkäufe sowie die Einnahmen müssten signifikant erhöht werden.

Ziele: Tesla-Verkäufe, Robotertaxis und mehr

Und nicht zuletzt soll Musk das Geschäft mit dem autonomen Fahren auf Schiene bringen und etwa die Robotertaxi-Flotte kräftig ausbauen. Musk hatte zudem versprochen, dass er die Umsätze mit den Optimus-Robotern soweit steigern könne, dass diese jene des Kerngeschäfts des E-Autobauers übersteigen würden, wie es bei CNN heißt.

Das autonome Fahren und die Roboter sind zugleich die beiden Tesla-Bereiche, die wohl vor allem dafür sorgen, dass Anleger:innen immer noch große Hoffnungen in die Aktie des E-Autobauers legen. Und diese Hoffnungen hängen auch an Musk und an dessen Visionen und – nicht immer eingehaltenen – Versprechen.

Musk hat derweil auch schon beim letzten riesigen Vergütungspaket von 2018 alle Zweifler:innen verstummen lassen. Denn die zunächst als ziemlich hoch gesteckt erschienenen Ziele konnten schneller als geplant erreicht werden.

423,7 Millionen neue Tesla-Aktien für Musk

Im Rahmen des neuen Vergütungspakets soll Musk 423,7 Millionen zusätzliche Tesla-Aktien bekommen, wenn die aufgestellten Vorgaben erreicht. Dazu gehört etwa der Verkauf von einer Million Robotern, 20 Millionen verkaufte Teslas und ein Gewinn von 400 Milliarden Dollar (Ebitda).

Am Ende steht die schon oben erwähnte Erhöhung des Marktwerts von Tesla auf 8,5 Billionen Dollar. Musk wäre dann mit seinen auf 25 Prozent ausgebauten Anteilen an Tesla rund 1,1 Billionen Dollar schwer. Nicht hinzugerechnet das Vermögen aus X-, xAI- oder SpaceX-Anteilen.

