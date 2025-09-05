Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Noch nie dagewesen: Tesla bietet Elon Musk unvorstellbar großes Vergütungspaket

Tesla setzt voll und ganz auf seinen aktuellen CEO Elon Musk. Der soll jetzt mit einem unvorstellbar großen Vergütungspaket gebunden werden. Erreicht Musk alle Ziele, würde er in einigen Jahren zum ersten Billionär der jüngeren Geschichte aufsteigen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Elon Musk Tesla
Elon Musk soll sich wieder voll auf Tesla konzentrieren. (Bild: kovop/Shutterstock)

Eingebrochene Verkaufszahlen, Probleme mit dem autonomen Fahren und ein rückläufiger Aktienkurs halten Tesla offenbar nicht davon ab, sich voll und ganz seinem aktuellen CEO Elon Musk zu verschreiben. Der Verwaltungsrat (Board) des E-Autoherstellers stellt ein Vergütungspaket in bisher ungekannter Höhe in Aussicht.

Anzeige
Anzeige

Elon Musk könnte bis 2035 Billionär werden

Erreicht Musk mit Tesla die dafür notwendigen Ziele, würde der schon jetzt reichste Mensch der Welt zum ersten Billionär der jüngeren Geschichte aufsteigen. Wie Bloomberg berichtet, soll die Vereinbarung über einen Zeitraum von zehn Jahren laufen und muss noch von den Aktionär:innen bestätigt werden.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Die Ziele erscheinen allerdings ziemlich ambitioniert. So müsste sich der Börsenwert von Tesla innerhalb dieser Zeit auf 8,5 Billionen US-Dollar mehr als verachtfachen. Auch die zuletzt eingebrochenen Verkäufe sowie die Einnahmen müssten signifikant erhöht werden.

Anzeige
Anzeige

Ziele: Tesla-Verkäufe, Robotertaxis und mehr

Und nicht zuletzt soll Musk das Geschäft mit dem autonomen Fahren auf Schiene bringen und etwa die Robotertaxi-Flotte kräftig ausbauen. Musk hatte zudem versprochen, dass er die Umsätze mit den Optimus-Robotern soweit steigern könne, dass diese jene des Kerngeschäfts des E-Autobauers übersteigen würden, wie es bei CNN heißt.

Das autonome Fahren und die Roboter sind zugleich die beiden Tesla-Bereiche, die wohl vor allem dafür sorgen, dass Anleger:innen immer noch große Hoffnungen in die Aktie des E-Autobauers legen. Und diese Hoffnungen hängen auch an Musk und an dessen Visionen und – nicht immer eingehaltenen – Versprechen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Musk hat derweil auch schon beim letzten riesigen Vergütungspaket von 2018 alle Zweifler:innen verstummen lassen. Denn die zunächst als ziemlich hoch gesteckt erschienenen Ziele konnten schneller als geplant erreicht werden.

423,7 Millionen neue Tesla-Aktien für Musk

Im Rahmen des neuen Vergütungspakets soll Musk 423,7 Millionen zusätzliche Tesla-Aktien bekommen, wenn die aufgestellten Vorgaben erreicht. Dazu gehört etwa der Verkauf von einer Million Robotern, 20 Millionen verkaufte Teslas und ein Gewinn von 400 Milliarden Dollar (Ebitda).

Anzeige
Anzeige
6 Bilder ansehen
6 Versprechen von Elon Musk, aus denen nie etwas geworden ist Quelle: Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

Am Ende steht die schon oben erwähnte Erhöhung des Marktwerts von Tesla auf 8,5 Billionen Dollar. Musk wäre dann mit seinen auf 25 Prozent ausgebauten Anteilen an Tesla rund 1,1 Billionen Dollar schwer. Nicht hinzugerechnet das Vermögen aus X-, xAI- oder SpaceX-Anteilen.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren