Exodus bei Tesla: Warum die Führungsebene dem E-Auto-Pionier den Rücken kehrt

Bei dem E-Auto-Hersteller Tesla ist eine bemerkenswerte Fluktuation auf der Führungsebene zu beobachten. Allein in diesem Jahr haben mindestens zehn hochrangige Manager:innen das Unternehmen verlassen. Dieser Aderlass betrifft nahezu alle zentralen Geschäftsbereiche, von der Produktion über den Vertrieb bis zu den ambitionierten KI-Projekten.

Der jüngste prominente Abgang ist der von Piero Landolfi, der nach fast neun Jahren als Director of Services für Nordamerika seinen Abschied verkündete. Er nannte den Wunsch nach einem „neuen und anderen Abenteuer“ als Grund für seinen Wechsel zu Nimble, einem Unternehmen für KI-Robotik aus San Francisco im US-Bundesstaat Kalifornien.

Ein Trend, der Fragen aufwirft

Landolfis Wechsel ist kein Einzelfall und deutet auf einen größeren Trend hin. Immer mehr Talente scheinen von der etablierten E-Auto-Branche zu agileren Unternehmen in den Bereichen KI und Robotik abzuwandern. Unter den Abgänger:innen des laufenden Jahres finden sich etliche Schlüsselfiguren, die für Teslas Erfolg und technologische Entwicklung entscheidend waren.

Dazu zählen Troy Jones, der Vizepräsident für Vertrieb und Service in Nordamerika, sowie die HR-Direktorin Jenna Ferrua. Besonders schwer wiegen dürfte der Weggang von Pete Bannon, dem Vizepräsidenten für Hardware-Entwicklung. Bannon war maßgeblich für die Entwicklung der Tesla-eigenen Chips und des Supercomputers „Dojo“ verantwortlich.

Strategiewechsel bei KI als möglicher Auslöser

Der Weggang von Hardware-Chef Bannon fällt zeitlich mit einer bedeutenden strategischen Kehrtwende zusammen. Wie Gizmodo berichtet, hat Tesla-Chef Elon Musk das Prestigeprojekt Dojo offenbar stark zurückgefahren oder sogar eingestellt. Mit Dojo wollte Tesla eine eigene Supercomputer-Infrastruktur aufbauen, um die neuronalen Netze für das autonome Fahren (Full Self-Driving) und den humanoiden Roboter Optimus zu trainieren. Damit sollte die Abhängigkeit von Chip-Giganten wie Nvidia aus Santa Clara, Kalifornien, reduziert werden.

Dieser Plan scheint nun Geschichte zu sein. „Als klar wurde, dass alle Wege zu AI6 konvergieren, musste ich Dojo abschalten und einige schwierige Personalentscheidungen treffen, da Dojo 2 nun eine evolutionäre Sackgasse war“, erklärte Musk dazu Anfang August auf der Plattform X.

Der Begriff AI6 bezeichnet dabei mutmaßlich die sechste Generation von Teslas KI-Architektur. Musks Aussage impliziert einen radikalen Kurswechsel: Weg von der Entwicklung eines eigenen, hoch spezialisierten Supercomputers und hin zur Nutzung von tausenden handelsüblichen, aber extrem leistungsstarken Grafikprozessoren (GPUs) von Marktführern wie Nvidia.

Eine solche Entscheidung macht jahrelange, teure Entwicklungsarbeit obsolet und könnte für die beteiligten Ingenieur:innen und Manager:innen ein Grund sein, sich neu zu orientieren, wie wir es bereits bei der Einstellung von Apples Autoprojekt beobachten konnten.

Mehr als nur die übliche Fluktuation

Für jedes Unternehmen wäre der Verlust von zehn Führungskräften in so kurzer Zeit ein Alarmsignal. Er deutet auf interne Unruhe hin und führt unweigerlich zum Verlust kritischen Wissens. Lange galt Tesla als Magnet für die besten Talente der Tech-Branche, doch diese Anziehungskraft scheint nachzulassen.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. Neben dem wirtschaftlichen Druck durch einen zunehmend umkämpften E-Auto-Markt und stagnierende Verkaufszahlen könnten auch interne Faktoren eine Rolle spielen. Die oft polarisierende öffentliche Person des CEO Elon Musk hat in der Vergangenheit wiederholt Teile der potenziellen Kundschaft und Belegschaft entfremdet.

Teslas größte Herausforderung liegt damit möglicherweise nicht mehr nur darin, seine Fahrzeuge zu verkaufen. Vielmehr scheint es zunehmend darum zu gehen, die eigenen Top-Talente davon zu überzeugen, an Bord zu bleiben und die ambitionierte Vision des Unternehmens weiter mitzutragen.