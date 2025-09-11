Tesla-Fahrer in Sorge: Neues Update lässt Airbags präventiv auslösen

Tesla hat ein Software-Update veröffentlicht, das es dem KI-gestützten Kamerasystem des Unternehmens ermöglicht, Frontalairbags präventiv auszulösen – also noch bevor ein Unfall geschieht. Wie Futurism berichtet, ist diese Neuerung umstritten. Ob die Sicherheit dadurch tatsächlich erhöht wird, ist noch unklar.

Tesla Vision weist noch einige Fehler auf

In einer Mitteilung des Fahrzeugherstellers heißt es: „Aufbauend auf behördlichen und branchenüblichen Crashtests ermöglicht dieses Update, dass sich Frontairbags früher aufblasen und Insassen zurückhalten – auf eine Art, die nur Teslas integrierte Systeme leisten können – und macht Ihr Auto im Laufe der Zeit sicherer.“ Was im ersten Moment innovativ klingt, sorgt allerdings für hitzige Debatten. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Entscheidung des Unternehmens, sich ausschließlich auf Kameras zu verlassen, während die Konkurrenz zusätzlich LIDAR- und Radarsensoren nutzt.

Ob das neue Airbag-Update, das zunächst auf das SUV-Modell Y beschränkt ist, tatsächlich eine Sicherheitsverbesserung darstellen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. Fakt ist allerdings, dass Teslas Vision-System schon mit zahlreichen gemeldeten Fehlalarmen zu kämpfen hatte. Einige Fahrer:innen berichteten vom sogenannten „Phantom-Bremsen“, bei dem Fahrzeuge plötzlich und unerwartet abbremsen. Andere sagen, dass das Kamerasystem Niederschlag nicht richtig berechnen kann und die Geschwindigkeit der Scheibenwischer nicht korrekt anpasst.

Tesla-Fahrer:innen äußern ihre Skepsis

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob Teslas kamerabasiertes System wirklich bereit ist, Airbags vor einem bevorstehenden Notfall auszulösen. Die Community auf Reddit zeigt sich angesichts des Updates überrascht – und besorgt. „Um ehrlich zu sein: Das macht mich nervös“, schrieb ein:e Nutzer:in in einem Subreddit. „Vision und Kollisionswarnungen scheinen bestenfalls unzuverlässig zu sein. Ich möchte nicht, dass das an die Airbag-Auslösung gekoppelt wird.“ Und ein:e andere:r fügt in einem Kommentar hinzu: „Ich kann es kaum erwarten, dass ein Airbag aufgeht, wenn ich bei einer roten Ampel mit 25 Meilen pro Stunde sicher abbremse.“

Obwohl Teslas Fahrzeuge in der Vergangenheit bei Sicherheitsbewertungen traditionell sehr gut abgeschnitten haben, sorgte die Software, die autonomes Fahren ermöglichen soll, immer wieder für Schlagzeilen – teils sogar wegen tödlicher Unfälle. Im vergangenen Jahr kam eine US-Studie sogar zu dem Fazit, dass Tesla die tödlichste Automarke darstellt. Das liegt allerdings weniger an den Fahrzeugen als an den Fahrer:innen selbst. Aufgrund neuer Features, die autonomen Fahrens ermöglichen sollen, würden diese nämlich eher den Fokus verlieren, wodurch sich die Unfallrate erhöht. Eigene Untersuchungen des Unternehmens haben zudem gezeigt, dass Fahrer:innen beim Einsatz der „Full Self-Driving“-Software fünfmal häufiger in einen Unfall mit Airbagauslösung verwickelt sind.

Ob das Kamerasystem Tesla Vision den Zeitpunkt der Airbag-Auslösung richtig bestimmen kann, bleibt abzuwarten. Die Sicherheitsmaßnahme kann im Fall einer Kollision über Leben und Tod entscheiden. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass das System im falschen Moment auslöst – beispielsweise dann, wenn Fahrer:innen scharf bremsen müssen. In solchen Situationen kann das System zu einem neuen Risiko für den Straßenverkehr werden. Bisher hat sich Tesla Vision als leicht täuschbar herausgestellt, weshalb ernsthafte Zweifel an dem Update berechtigt sind.

