Wieder da: So gefährlich ist Teslas Mad-Max-Modus

Tesla hat seinem Full-Self-Driving-System (FSD) ein neues Update verpasst – und dieses beinhaltet ein kontroversen Modus. Der sogenannte Mad-Max-Modus ermögliche „höhere Geschwindigkeiten und häufigere Spurwechsel“, teilte Tesla in den Update-Notizen mit. Er ist schneller als der Hurry-Modus, dem bisher schnellsten in Teslas FSD-Sortiment.

Nach Faultiermodus kommt Mad-Max-Modus

Der Name „Mad Max“ ist Programm: Er stammt aus der gleichnamigen Filmreihe über eine postapokalyptische Welt, in der rücksichtsloses Fahren Normalität ist.

Vergangene Woche hatte Tesla sein erstes bedeutendes FSD-Update seit einem Jahr veröffentlicht. Es enthielt den sogenannten Faultiermodus, der – wenig überraschend – langsamer fährt. Nur eine Woche später kam ein weiteres Update – und dieses brachte den Mad-Max-Modus zurück. Diesen gab es bei Tesla erstmals im Jahr 2018, beim Vorläufersystem des Full-Self-Driving (FSD).

Gewagter Zeitpunkt für Mad-Max-Modus-Wiedereinführung

Für Teslas KI-Chef Ashok Elluswamy sei der Modus „für den Fall, dass man zu spät zum Flughafen oder zur Schule der Kinder kommt“. Der aktuelle Mad-Max-Modus scheint allerdings ziemlich aggressiv zu sein. Die Webseite Electrek berichtete, dass bereits 24 Stunden nach seiner Wiedereinführung Stoppschilder überfahren und Geschwindigkeiten von rund 25 km/h oberhalb des Tempolimits gesichtet wurden.

Die Wiedereinführung des Mad-Max-Modus ist aktuell besonders gewagt, da die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHSTA im vergangenen Jahr vier unterschiedliche Untersuchungen zu FSD eingeleitet hat.

58 Vorfälle von FSD-Fahrzeugen werden untersucht

In einer geht es um 58 Vorfälle von FSD-Fahrzeugen, die Verkehrsegeln gebrochen haben sollen, wie etwa das Überfahren von roten Ampeln oder unsachgemäße Spurwechsel. Jetzt den Mad-Max-Modus zu reaktivieren ist brisant, oder womöglich auch eine kleine Provokation vonseiten des Unternehmens von Elon Musk.

Neben diesen Untersuchungen bleibt weiterhin die Bezeichnung Full Self-Driving generell umstritten. Statt vollautonomes Fahren der Stufe vier, das Tesla seit Jahren verspricht, gibt es bislang nur ein System der Stufe zwei, das weiterhin ständiger Aufmerksamkeit am Steuer bedarf.