Keiner will ihn: Tesla nimmt günstigen Cybertruck aus dem Verkauf

Nur wenige Monate nach dem Verkaufsstart hat Tesla die günstige Einstiegsversion seines Cybertruck wieder aus dem Programm gestrichen. Die einzige Erklärung laut Branchenbeobachter:innen: Die Nachfrage fehlt. Ist das der Anfang vom Ende?

Von Jörn Brien
Tesla Cybertruck
Ziemlich einsam unterwegs – Tesla Cybertruck. (Foto: Iv-olga/Shutterstock)

Schon jetzt gilt der Cybertruck als der größte Autoflop der vergangenen Jahrzehnte. Dieser Misserfolgsgeschichte wird jetzt noch ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Denn Tesla hat das etwas günstigere Einstiegsmodell Cybertruck RWD nach wenigen Monaten still und heimlich wieder aus dem Verkauf genommen.

Cybertruck RWD: Start nach 5 Monaten abgewürgt

Wie Electrek berichtet, dürfte das daran liegen, dass die Nachfrage zu gering war. Tesla hatte Cybertruck RWD erst Mitte April 2025 offiziell angekündigt. Rund fünf Monate später ist das Fahrzeug nicht mehr im Konfigurator auf der Tesla-Seite zu finden.

Überraschend kommt das aber nicht. Denn mit dem Cybertruck RWD lassen sich gegenüber dem Startpreis für den Cybertruck AWD nur 10.000 US-Dollar sparen. Eigentlich sollte das Modell mit Hinterradantrieb 40.000 statt 70.000 Dollar kosten.

Nicht nur Frontmotor: Wichtige Funktionen fehlen

Zudem fehlen dem Einstiegs-Cybertruck einige wichtige Funktionen. So gibt es statt der elektrisch betriebenen Tonneau-Abdeckung für den Ladebereich des Pickup-Trucks nur eine manuell zu bedienende. Nicht an Bord sind darüber hinaus die adaptive Federung und die hintere Lichtleist.

Gestrichen wurden zudem der Rückbank-Bildschirm und die Steckdosen im Ladebereich. Vom Frontmotor ganz zu schweigen. Dass es das Long-Range-Modell auf eine Reichweite von immerhin 560 Kilometer bringt, dürfte angesichts der Mangelausstattung nur wenige potenzielle Käufer:innen überzeugt haben.

F-150 und mehr: Konkurrenz ist überlegen

Zumal man nur 10.000 Dollar drauflegen müsste, um die Vollversion des Cybertruck zu bekommen. Die Konkurrenz wie der Ford F-150 ist dem günstigen Cybertruck in den meisten Belangen – Preis, Ausstattung und Reichweite – mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen.

Dass Tesla den günstigeren Pickup-Truck noch vor Ablauf der Steuergutschriften für Elektroautos zum 30. September 2025 aus dem Verkauf nimmt, ist noch ein zusätzliches Anzeichen dafür, dass die Nachfrage am Boden lag. Denn beim Kauf des Cybertrucks können Käufer:innen aktuell noch mit 7.500 Dollar an steuerlichen Vorteilen rechnen.

20.000 statt 250.000 Cybertruck-Verkäufe

Dabei ist der Cybertruck insgesamt ein echter Ladenhüter. Im zweiten Quartal 2025 soll Tesla lediglich rund 5.000 der Pickup-Trucks verkauft haben. Für das Gesamtjahr geht Electrek von rund 20.000 verkauften Cybertrucks aus. Das sind rund 55 pro Tag.

Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle: Tesla

Die Frage, ob sich die Cybertruck-Produktion überhaupt noch lohnt, muss sich Tesla also gefallen lassen. Ursprünglich geplant waren 250.000 verkaufte Cybertrucks pro Jahr – für diese Kapazität hatte Tesla seine Produktion aufgebaut. Mit der Option auf 500.000 Einheiten pro Jahr.

MIT Technology Review Sales Tesla
