Tesla im freien Fall, Meta auf Rekordkurs: Wie die „Magnificent Seven“ auseinanderdriften

Die „Magnificent Seven“ – Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia und Tesla – dominieren weiterhin die Weltbörsen. Sie stellen nach wie vor 35 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500. Doch die jüngsten Quartalszahlen zeigen: Zollsorgen, Regulierungsrisiken und der KI-Hype treiben die Tech-Giganten auseinander. Die Zeit, in der Investoren pauschal auf „Big Tech“ setzen konnten, ist vorbei.

Anzeige Anzeige

KI-Schock und Erholung – der DeepSeek-Effekt

Aktuell gehören vor allem KI-Aktien wieder zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Dabei begann das Jahr mit einem Schock: Am 27. Januar 2025 erschütterte eine Nachricht der chinesischen Firma Deepseek die Branche: Dem KI-Startup war es mit seinem Modell DeepSeek-R1 gelungen, Künstliche Intelligenz (KI) mit weniger Rechenpower und damit weniger teuren Chips zu entwickeln, als man das bis dahin für möglich hielt.

Die Aktie von Nvidia, dem Marktführer für KI-Chips, verlor an diesem Tag 600 Milliarden US-Dollar Marktwert – der größte Tagesverlust eines Unternehmens in der Geschichte der Wall Street. Investor und Netscape-Gründer Marc Andreessen sprach sogar von einem „Sputnik-Moment für die KI-Branche“. Die Märkte gerieten ins Zweifeln: Wenn KI tatsächlich günstiger zu haben ist, wofür braucht man dann noch die teuren Nvidia-Chips?

Anzeige Anzeige

Doch was wie das Ende des KI-Booms aussah, erscheint aktuell eher wie eine kurze Verschnaufpause. Im Juli 2025 haben sich die Aktienkurse von Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon und vor allem Nvidia erholt und treiben erneut die US-Börse. Nvidia stieg sogar zum wertvollsten Unternehmen der Welt auf: Mit einer Marktkapitalisierung von über vier Billionen US-Dollar überholte der Chiphersteller im Juli 2025 sowohl Microsoft als auch Apple.

Microsoft, Meta & Co: KI-Milliarden zahlen sich aus

Treibende Kraft hinter der Erholung sind auch die soliden Geschäftszahlen vieler Tech-Konzerne. Die dreistelligen Milliardeninvestitionen in KI-Forschung und Infrastruktur schlagen sich auch operativ nieder.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Microsoft etwa durchbrach erneut die Vier-Billionen-Dollar-Marke. Erstmals legte der Konzern auch den Umsatz seiner Cloud-Plattform Azure offen, die ihre Erlöse auf mehr als 75 Milliarden Dollar steigern konnte – ein Plus von 34 Prozent. Hier feuert vor allem der wachsende Bedarf nach Rechenleistung durch immer mehr KI-Aktivitäten der Kunden das Geschäft an.

Während die Microsoft-Aktie von der Veröffentlichung der Quartalszahlen profitierte (plus 6,25 Prozent), fiel der Aktienkurs von Amazon trotz ebenfalls starkem Quartalsergebnis.

Anzeige Anzeige

Die Cloud-Sparte AWS, lange Marktführer und profitabelste Einheit des Konzerns, wuchs mit 17,5 Prozent auf 30,87 Milliarden Dollar langsamer als Microsofts Azure. Zudem kommt Amazon bei KI langsamer voran als die Konkurrenz.

Auch Alphabet-Tochter Google meldete zuletzt stärkere Cloud-Zuwächse: Die Erlöse stiegen um 32 Prozent auf 13,6 Milliarden Dollar und übertrafen die Analystenprognosen. Alphabet profitiert zudem von KI-gestützter Internetsuche, die zweistellig zulegte. Allerdings droht hier auch neue Konkurrenz: So soll auch ChatGPT-Entwickler OpenAI an einer eigenen Suchmaschine arbeiten. Insgesamt stieg Alphabets Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 96,43 Milliarden Dollar, der Gewinn um 19 Prozent auf 28,2 Milliarden Dollar.

Facebook-Konzern Meta überzeugte zuletzt ebenfalls mit starken Zahlen: Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 47,5 Milliarden Dollar, der Nettogewinn um 38 Prozent auf 18,4 Milliarden. Neben steigenden Werbeeinnahmen und Nutzerzahlen investiert der Konzern massiv in Rechenzentren und KI-Personal.

Anzeige Anzeige

Die aktuelle, ambitionierte Zukunftsversion von Konzernchef Mark Zuckerberg: Die „persönliche Superintelligenz für jeden“ verfügbar zu machen. Mit den „Superintelligence Labs“ wurde außerdem bereits eine neue KI-Sparte angekündigt. Die Aktie legte nach der Veröffentlichung der Zahlen um über 12 Prozent auf 780,56 Dollar zu.

KI-Profiteure abseits der großen Sieben

Auch andere Unternehmen profitieren vom KI-Hype. Neben Nvidia und Broadcom legten im Juli Super Micro Computer und AMD um mehr als 20 Prozent zu. Zu den großen Gewinnern zählt auch Palantir: Die Datenanalysefirma sicherte sich mit ihrer AI Platform (AIP) Regierungsaufträge im Milliardenbereich. Im ersten Quartal 2025 wuchs der Umsatz um 39 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 370 Milliarden Dollar steht Palantir inzwischen auf Platz 24 der wertvollsten Unternehmen.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen erscheinen Tech-Aktien weiterhin attraktiv. Allerdings bleibt es auch dabei, dass die Bewertungen der meisten großen Tech-Firmen bereits sehr hoch sind, was das Risiko für Kurskorrekturen erhöht – gerade wenn Erwartungen an Wachstum oder neue Technologien doch enttäuscht werden.

Anzeige Anzeige

Kommt nach dem Boom die Blase?

Hinzu kommen Unsicherheiten durch strikte Regulierung, etwa zum Datenschutz oder dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz sowie die handelspolitischen Unsicherheiten. Wer also jetzt noch in Tech-Aktien investieren will, sollte Kursschwankungen bewusst einkalkulieren.

Angesichts der rasanten Kursgewinne mehren sich auch die Stimmen, die Parallelen zur Dotcom-Blase der Jahrtausendwende ziehen. Torsten Sløk, Chefökonom bei Apollo Global Management, warnte bereits 2024: „Die aktuelle KI-Blase ist größer als die Tech-Blase der 1990er.“ Die hohen Bewertungen der „Magnificent Seven“ sowie die enormen Investitionen in KI-Infrastruktur werfen Fragen zur langfristigen Tragfähigkeit auf. Gleichzeitig verweisen andere Marktbeobachter auf entscheidende Unterschiede: Anders als zur Dotcom-Zeit generieren viele Tech-Unternehmen heute reale Umsätze mit KI.

Analysten sind sich noch uneins in der Bewertung. Goldman Sachs etwa argumentiert, dass die Investitionen in KI sich langsam rentieren, etwa weil Unternehmen mit dem Einsatz schon Personal einsparen. Die Analysten sehen vor allem Nvidia weiterhin als Hauptprofiteur des KI-Infrastrukturausbaus. JPMorgan spricht hingegen von einem „Catch-up“-Szenario, bei dem andere eher Marktsegmente zu den Tech-Giganten aufschließen könnten. Morgan Stanley hingegen warnt vor dem „Peak of Inflated Expectations“ und sieht eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine KI-Blase bis Ende 2026.

Anzeige Anzeige

Tesla im Sinkflug

Wie unterschiedlich die Entwicklung der US-Tech-Riesen derzeit verläuft, zeigt das Beispiel Tesla. Der Umsatz fiel zuletzt um 12 Prozent auf 22,5 Milliarden Dollar, der Gewinn sank um 16 Prozent auf 1,17 Milliarden. Die Fahrzeugauslieferungen gingen um 13,5 Prozent zurück – weder das neue Model Y noch der geplante Robotaxi-Dienst konnten die Nachfrage ankurbeln.

Hinzu kommen strukturelle Herausforderungen: Wegfallende Subventionen, rückläufige Einnahmen aus CO₂-Zertifikaten sowie wachsende Konkurrenz aus China und Europa setzen Tesla unter Druck. Zudem sorgen Elon Musks politische Ambitionen für Unruhe: Nach seiner Ankündigung, eine eigene Partei zu gründen, verlor die Tesla-Aktie prompt sieben Prozent.

Musk selbst stimmte die Aktionäre zuletzt auf noch ein paar weitere „harte Quartale“ ein, sein neuer Masterplan für Tesla setzt vor allem auf den Ausbau des Robotaxi-Dienstes.

Anzeige Anzeige

Apple: Solide Zahlen, offene KI-Strategie

Apple wiederum überraschte am 31. Juli positiv mit einem Quartalsumsatz von 94 Milliarden US-Dollar. Besonders das iPhone-Geschäft florierte: Die Erlöse stiegen um über 13 Prozent auf 44,6 Milliarden – der stärkste Anstieg seit Jahren. Treiber war zuletzt ausgerechnet die Zollpolitik von Donald Trump: Viele Kunden – insbesondere in China – zogen Käufe vor, um möglichen Preiserhöhungen zuvorzukommen.

Langfristig bleiben die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und China allerdings ein Risiko, denn Apple ist besonders stark auf eine komplexe, globalisierte Lieferkette inklusive Produktion in China angewiesen.

Während Microsoft, Google und Meta mit KI aber bereits messbare Umsätze erzielen, bleibt Apples Strategie unklar. Zwar kündigte das Unternehmen neue KI-Funktionen für das nächste iOS-Update an, doch konkrete Anwendungen oder Umsätze lassen auf sich warten.

Anzeige Anzeige

Allerdings zeigt sich Apple nur auch offen für Akquisitionen „in jeder Größeordnung“, um die eigenen Ambitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz voranzutreiben – ein echter Strategieschwenk, denn bislang ist Apple nicht für aggressives Wachstum mit Zukäufen bekannt.

5 Irrtümer über finanzielle Freiheit

5 Bilder ansehen 5 Irrtümer über finanzielle Freiheit Quelle: Shutterstock/Cilinskas