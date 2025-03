Tesla darf in Kalifornien Robotaxidienst testen – aber mit massiven Einschränkungen

2019 erklärte Tesla-Chef Elon Musk gewohnt vollmundig, dass ein Jahr später eine Million Tesla-Robotaxis auf den Straßen unterwegs sein werden. Über fünf Jahre später ist diese Ankündigung noch immer nicht in die Tat umgesetzt.

Tesla: Genehmigung für Taxidienst – mit Haken

Immerhin darf Tesla jetzt im aufgrund seiner Wetter- und Verkehrsbedingungen gut dafür geeigneten US-Bundesstaat Kalifornien einen eigenen Taxidienst starten. Das ist nicht zuletzt deswegen berichtenswert, weil Kalifornien mit die strengsten Vorgaben für entsprechende Genehmigungen hat, wie Wired schreibt.

Allerdings darf Tesla vorerst nicht ansatzweise Passagiere in fahrerlosen Fahrzeugen kutschieren, wie es wahrscheinlich den langfristigen Planungen entspricht. Die Genehmigung umfasst laut der zuständigen Behörde CPUC lediglich die Möglichkeit, Tesla-Angestellte zu transportieren – und zwar nur mit Fahrer:innen hinter dem Steuer.

Vorerst nur mit Fahrern auf festgelegten Routen

Zudem müssen die Fahrten auf zuvor festgelegten Routen erfolgen. Und es dürfen nur die aktuellen Fahrzeugmodelle verwendet werden – die für 2026 geplanten Cybercabs bedürften also einer gesonderten Genehmigung. In Planung ist aber, dass solche Taxifahrten künftig auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

In Kalifornien sind aktuell schon vier Unternehmen aktiv, die eine Art Robotaxidienst betreiben oder testen. Am weitesten fortgeschritten ist die Google-Schwester Waymo, die einen entsprechenden Service in San Francisco und Los Angeles sowie in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona sowie im texanischen Austin betreibt.

Startet Robotaxidienst von Tesla in Austin?

Austin ist auch die Stadt, in der Tesla laut Elon Musk schon für Juni 2025 einen autonomen Taxidienst – ohne Fahrer:innen hinter dem Steuer – angekündigt hat. Das liegt daran, dass die Regulierung in Texas in diesem Bereich deutlich laxer ist als in Kalifornien.

In Kalifornien hat Tesla sich derweil laut Wired gar nicht um die entsprechenden Genehmigungen bemüht. Der zuständigen kalifornischen Behörde, dem Department of Motor Services, liegt jedenfalls kein solcher Antrag vor. Ohne diese Genehmigung würde der jetzt erlaubte Test in Kalifornien nicht auf autonome Fahrzeuge ausgeweitet werden können.

