Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Marktanteil so niedrig wie seit 8 Jahren nicht mehr: Warum Tesla in den USA gleich mehrere Probleme hat

Nicht nur in Europa läuft es schlecht. Auch in den USA hat Tesla jetzt einen Einbruch bei den Marktanteilen auf dem E-Automarkt verbucht und ist auf ein Acht-Jahres-Tief gerutscht. Die Gründe für den Niedergang sind vielfältig.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Cybertruck Tesla

Der Cybertruck war Teslas letzter großer Wurf – und enttäuschte. (Bild: Shutterstock/Brandon Woyshnis)

In Europa hat Tesla 2025 kräftig Federn lassen müssen. Während der E-Automarkt eigentlich boomt, sind die Verkäufe des US-Elektroautobauers eingebrochen – im Juli etwa um 42,4 Prozent. Insbesondere der Erfolg chinesischer Hersteller macht Tesla in Europa das Leben schwer.

Anzeige
Anzeige

Tesla: Marktanteil so niedrig wie zuletzt 2017

Wie Reuters unter Berufung auf Zahlen von Cox Automotive berichtet, verliert Tesla aber auch auf seinem Heimatmarkt weiter an Boden. Der Marktanteil von Tesla in den USA brach demnach im August 2025 auf den niedrigsten Stand seit 2017 ein.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Zur Einordnung: Tesla konnte in den USA zeitweise auf Marktanteile jenseits der Marke von 80 Prozent verweisen. Aktuell kommt Elon Musks E-Autofirma nur noch auf 38 Prozent. Das letzte Mal, dass für Tesla weniger als 40 Prozent Marktanteil zu Buche standen, war im Oktober 2017 – kurz bevor das Model 3 auf den Markt kam.

Anzeige
Anzeige

Einbruch um 10 Prozentpunkte in 2 Monaten

Im Juni 2025 standen laut Cox Automotive noch 48,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Im Juli ging es dann auf 42 Prozent herunter – der größte Einbruch seit März 2021. Damals hatte Ford seinen Mustang Mach-E EV auf den Markt gebracht.

Dabei läuft es auf dem E-Automarkt in den USA derzeit sehr gut. Im Juli gab es bei den Verkäufen ein sattes Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vormonat. Tesla legt hingegen nur um sieben Prozent zu.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

US-Kaufprämie für E-Autos läuft aus

Das Problem: Im Herbst 2025 läuft eine staatliche Kaufprämie in der Höhe von 7.500 US-Dollar aus. Entsprechend hoch ist die Nachfrage aktuell. Und die wird von den Herstellern mit zusätzlichen finanziellen Anreizen noch befeuert.

Die Konkurrenz von Hyundai über Kia und Toyota zahlt deutlich mehr drauf als Tesla und kann daher die Verkäufe deutlich mehr steigern. VW etwa konnte im Juli ein Plus von 450 Prozent verbuchen.

Anzeige
Anzeige

Kein Erfolg: Cybertruck bleibt Rohrkrepierer

Darüber hinaus gibt es weitere Ursachen für den Einbruch bei den Marktanteilen. Der wichtigste dürfte sein, dass Tesla seit einigen Jahren keine erfolgreichen neuen Produkte auf den Markt gebracht hat. Der Ende 2023 gelaunchte Cybertruck hatte sich als Rohrkrepierer erwiesen.

An den Erfolg von Model 3 und Model Y kam der E-Pickup-Truck jedenfalls nicht annähernd heran. Auch, weil der Cybertruck etwa in Europa und den USA nicht so einfach zugelassen werden kann.

Tesla 2025 mit sinkenden Verkaufszahlen

Die Versuche, mit Modellpflege neues Interesse zu wecken, etwa beim Model Y, schlugen derweil ebenfalls fehl. Pläne für ein günstigeres E-Auto hat Tesla vorübergehend wieder in der Schublade verschwinden lassen. Beobachter:innen gehen davon aus, dass das Unternehmen 2025 zum zweiten Mal in Folge seine Verkaufszahlen nicht steigern kann.

Anzeige
Anzeige
8 Bilder ansehen
Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle: Tesla

Statt auf neue Fahrzeuge setzt Tesla derweil auf die Entwicklung von Robotertaxis und humanoiden Robotern. Ob die Strategie aufgeht, ist derzeit fraglich. Das Tesla-Board setzt jedenfalls große Stücke auf Musk als Führungsperson. Ein riesiges Vergütungspaket in Höhe von einer Billion Dollar soll den Erfolg sichern.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Europäische Union Tesla Elektroauto
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren