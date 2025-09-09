Marktanteil so niedrig wie seit 8 Jahren nicht mehr: Warum Tesla in den USA gleich mehrere Probleme hat

In Europa hat Tesla 2025 kräftig Federn lassen müssen. Während der E-Automarkt eigentlich boomt, sind die Verkäufe des US-Elektroautobauers eingebrochen – im Juli etwa um 42,4 Prozent. Insbesondere der Erfolg chinesischer Hersteller macht Tesla in Europa das Leben schwer.

Tesla: Marktanteil so niedrig wie zuletzt 2017

Wie Reuters unter Berufung auf Zahlen von Cox Automotive berichtet, verliert Tesla aber auch auf seinem Heimatmarkt weiter an Boden. Der Marktanteil von Tesla in den USA brach demnach im August 2025 auf den niedrigsten Stand seit 2017 ein.

Zur Einordnung: Tesla konnte in den USA zeitweise auf Marktanteile jenseits der Marke von 80 Prozent verweisen. Aktuell kommt Elon Musks E-Autofirma nur noch auf 38 Prozent. Das letzte Mal, dass für Tesla weniger als 40 Prozent Marktanteil zu Buche standen, war im Oktober 2017 – kurz bevor das Model 3 auf den Markt kam.

Einbruch um 10 Prozentpunkte in 2 Monaten

Im Juni 2025 standen laut Cox Automotive noch 48,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Im Juli ging es dann auf 42 Prozent herunter – der größte Einbruch seit März 2021. Damals hatte Ford seinen Mustang Mach-E EV auf den Markt gebracht.

Dabei läuft es auf dem E-Automarkt in den USA derzeit sehr gut. Im Juli gab es bei den Verkäufen ein sattes Plus von 24 Prozent gegenüber dem Vormonat. Tesla legt hingegen nur um sieben Prozent zu.

US-Kaufprämie für E-Autos läuft aus

Das Problem: Im Herbst 2025 läuft eine staatliche Kaufprämie in der Höhe von 7.500 US-Dollar aus. Entsprechend hoch ist die Nachfrage aktuell. Und die wird von den Herstellern mit zusätzlichen finanziellen Anreizen noch befeuert.

Die Konkurrenz von Hyundai über Kia und Toyota zahlt deutlich mehr drauf als Tesla und kann daher die Verkäufe deutlich mehr steigern. VW etwa konnte im Juli ein Plus von 450 Prozent verbuchen.

Kein Erfolg: Cybertruck bleibt Rohrkrepierer

Darüber hinaus gibt es weitere Ursachen für den Einbruch bei den Marktanteilen. Der wichtigste dürfte sein, dass Tesla seit einigen Jahren keine erfolgreichen neuen Produkte auf den Markt gebracht hat. Der Ende 2023 gelaunchte Cybertruck hatte sich als Rohrkrepierer erwiesen.

An den Erfolg von Model 3 und Model Y kam der E-Pickup-Truck jedenfalls nicht annähernd heran. Auch, weil der Cybertruck etwa in Europa und den USA nicht so einfach zugelassen werden kann.

Tesla 2025 mit sinkenden Verkaufszahlen

Die Versuche, mit Modellpflege neues Interesse zu wecken, etwa beim Model Y, schlugen derweil ebenfalls fehl. Pläne für ein günstigeres E-Auto hat Tesla vorübergehend wieder in der Schublade verschwinden lassen. Beobachter:innen gehen davon aus, dass das Unternehmen 2025 zum zweiten Mal in Folge seine Verkaufszahlen nicht steigern kann.

Statt auf neue Fahrzeuge setzt Tesla derweil auf die Entwicklung von Robotertaxis und humanoiden Robotern. Ob die Strategie aufgeht, ist derzeit fraglich. Das Tesla-Board setzt jedenfalls große Stücke auf Musk als Führungsperson. Ein riesiges Vergütungspaket in Höhe von einer Billion Dollar soll den Erfolg sichern.