Elon Musk legt neuen Masterplan vor: Will Tesla kein Autobauer mehr sein?

Elon Musk hat nachgedacht und ein neuer Masterplan 4 ist dabei herausgekommen – oder war es Grok? (Foto: Photo Agency / Shutterstock.com)

Der US-Elektroauto-Pionier Tesla hat seinen lang erwarteten „Master Plan Part 4“ veröffentlicht. Firmenchef Elon Musk präsentierte das Dokument über die von ihm geführte Plattform X. Wer jedoch einen detaillierten Fahrplan mit neuen Modellen oder Produktionszielen erwartet hatte, wird enttäuscht.

Das neue Strategiepapier ist eine Sammlung von Leitprinzipien, die eine Zukunft des „nachhaltigen Überflusses“ beschreiben. Anstatt konkreter Produkte stehen abstrakte Ideen wie „Wachstum ist unendlich“ und „Innovation beseitigt Beschränkungen“ im Mittelpunkt. Es ist eine bemerkenswerte Abkehr von der bisherigen Strategie des Unternehmens.

Nachhaltiger Überfluss statt konkreter Produktionsziele

Die Unterschiede zum Vorgänger, dem Masterplan Part 3 aus dem Jahr 2023, sind augenfällig. Damals legte Tesla ein detailreiches Dokument vor, das auf Hunderten Seiten exakt berechnete, wie die Weltwirtschaft auf erneuerbare Energien umgestellt werden könnte. Der neue Plan hingegen erwähnt weder das Ziel, 20 Millionen Autos pro Jahr zu verkaufen, noch ein neues, günstigeres Fahrzeugmodell.

Stattdessen fokussiert sich der Text auf die Verschmelzung von Teslas Fertigungskompetenzen mit Künstlicher Intelligenz. Explizit genannt werden autonome Fahrzeuge, die den Transport sicherer und günstiger machen sollen, sowie der humanoide Roboter Optimus. Dieser soll Menschen von monotonen oder gefährlichen Aufgaben befreien.

Kritik an der strategischen Neuausrichtung

Die Reaktion auf den Plan fällt verhalten aus. Wie Ars Technica süffisant anmerkt, lese sich der Plan, als habe ihn eine KI verfasst. Ars Technica verweist auf den Widerspruch zwischen den im Plan gepriesenen „autonomen Fähigkeiten“ und den zahlreichen Sicherheitsuntersuchungen, denen sich Teslas Fahrassistenzsysteme in den USA stellen müssen.

Beobachter:innen deuten den unspezifischen Charakter des Plans als strategische Notwendigkeit. Schon im vergangenen Jahr hatte Tesla die Pläne für ein günstigeres E-Auto zugunsten eines vollautonomen Robotaxis verworfen. Der neue Masterplan scheint dieses und andere Manöver ideologisch zu untermauern.

Mehr KI-Unternehmen als Autobauer?

Hinter der neuen Vision dürfte der Versuch stehen, Tesla an der Börse neu zu positionieren. Angesichts des wachsenden Konkurrenzdrucks, hauptsächlich durch chinesische Hersteller, wird es für Tesla zunehmend schwieriger, die extrem hohe Bewertung als reiner Autobauer zu rechtfertigen. Die Erzählung von einem führenden KI- und Robotik-Unternehmen soll hier Abhilfe schaffen.

Diese Strategie hat jedoch ihre Tücken. Erst vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass Tesla sein internes Supercomputer-Projekt Dojo einstellt und stattdessen Rechenleistung von externen Anbietern zukaufen will. Das passt nur schwer ins Bild eines Unternehmens, das die Führungsrolle im Bereich der Künstlichen Intelligenz anstrebt.

Letztlich ist der Masterplan Part 4 eine Wette. Eine Wette darauf, dass Tesla die gewaltigen Versprechen der Autonomie und Robotik tatsächlich einlösen kann. Ob die vage Vision ausreicht, um Kund:innen und Investor:innen langfristig zu überzeugen, hängt nun allein von der Umsetzung in der realen Welt ab.

