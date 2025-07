Für Europa und China: Arbeitet Tesla an einem Mini-Cybertruck?

Vor dem Verkaufsstart waren die Erwartungen an Teslas monströsen E-Pickup-Truck riesig. Über eine Million Reservierungen sollen laut Elon Musk für den Cybertruck vorgelegen haben. Die Gigafactory in Austin wurde eigens so aufgerüstet, dass dort 250.000 Cybertrucks pro Jahr gefertigt werden können.

Anzeige Anzeige

Tesla: Cybertruck ist großer Flop

Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß. Im Gesamtjahr 2024 konnten laut Zahlen von Cox Automotive lediglich 39.000 Cybertrucks abgesetzt werden, in den ersten sechs Monaten 2025 nur noch 11.000. Beobachter:innen sprechen schon vom größten Auto-Flop der vergangenen Jahrzehnte.

Neben dem hohen Preis und zahlreichen Beschwerden über Fabrikationsfehler und Qualitätsmängel dürften aber vor allem die riesigen Ausmaße und das wuchtige Design des E-Pickup-Trucks die Verkäufe hemmen. Wegen der über 6.000 Kilogramm Gewicht und der teils scharfen Ecken und Kanten ist die Zulassung etwa in Europa und China schwierig.

Anzeige Anzeige

Keine Zulassung auf wichtigen Märkten

In Großbritannien wurde etwa der erste dort aufgetauchte Cybertruck von der Polizei von der Straße geholt. In der EU musste ein:e Cybertruck-Besitzer:in das Gefährt deutlich modifizieren, um eine Genehmigung zu erhalten. Offiziell sind Teslas E-Pickup-Trucks in Europa und China aber nicht erhältlich – dabei sind dies die größten Absatzmärkte abseits der USA.

Kein Wunder also, dass Tesla in diesem Problembereich an einer Lösung arbeitet. Wie der für die Entwicklung zuständige Tesla-Manager Lars Moravy im Rahmen einer Veranstaltung vor Tesla-Besitzer:innen und Investor:innen ausführte, spreche man intern schon länger über eine kleinere Cybertruck-Version.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Tesla denkt über Mini-Cybertruck nach

„Wir haben im Designstudio definitiv darüber nachgedacht, was wir tun könnten, um diesen Bedarf mit Sicherheit zu decken“, wie Moravy von Business Insider zitiert wird. Zuvor war die Frage gestellt worden, ob es für internationale Märkte wie Europa einen Mini-Cybertruck brauche.

8 Bilder ansehen Cybertruck: Teslas futuristischer E‑Pick-up in Bildern Quelle:

Auf etwas nebulöse Weise brachte Moravy zudem einen möglichen Mini-Cybertruck mit Robotaxis in Verbindung. Einen entsprechenden Dienst versucht Tesla gerade in Texas und Kalifornien an den Start zu bringen. Man müsse darüber nachdenken, so der Tesla-Manager, ob diese Art von Service nicht nur für Menschen, sondern auch für Güter nützlich sein könne.

Anzeige Anzeige

Ob Moravy da von einer Art autonomen Liefer- und Transportdienst gesprochen hat, der mit Mini-Cybertrucks funktionieren soll, ist jedoch unklar. Entsprechende Nachfragen hat Tesla bisher nicht beantwortet.

Mehr zu diesem Thema