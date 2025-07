Tesla Model S und X: Verkaufsstopp für die E-Autos der Luxus-Klasse in Deutschland

Wer aktuell in Teslas deutschem Konfigurator nach einem Model S oder Model X sucht, wird enttäuscht. Denn der kalifornische E-Autobauer hat seine beiden Oberklasse-Modelle in seinem drittstärksten europäischen Markt offenbar aus dem Verkauf genommen.

Wohl keine Model S und X mehr in Europa

Auf der deutschen Tesla-Seite können lediglich noch Vorführ-Fahrzeuge – nur Model X – sowie zertifizierte Gebrauchtwagen – beide Modelle – gekauft werden. Und Deutschland ist nicht das einzige Land Europas, in dem Kund:innen seit Juli 2025 keines der teuren Luxus-E-Autos von Tesla mehr neu bestellen können, wie Auto Motor Sport berichtet.

Ähnliches gilt für den größten europäischen Absatzmarkt Norwegen sowie für die Nummer zwei Großbritannien. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Tesla mit dem Verkaufsstopp eine europaweite Strategie fährt. Grund für das Aus von Model S und Model X ist laut Beobachter:innen die mangelnde Nachfrage.

Nur 58 Model S in Deutschland verkauft

So soll Tesla im ersten Halbjahr 2025 gerade einmal 58 Model S und 59 Model X verkauft haben, wie aus der offiziellen Statistik für Neuzulassungen hervorgeht. Also nur noch rund zehn Fahrzeuge pro Monat. Zum Vergleich: Das Model Y kommt im selben Zeitraum auf 6.305 Zulassungen.

Weltweit konnte Tesla eigenen Angaben zufolge in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 knapp 23.300 Model S und X ausliefern. Die Zahl der ausgelieferten Model 3 und Y belief sich demnach im selben Zeitraum auf fast 700.000. Im Vorjahreszeitraum waren beide Werte noch deutlich höher.

Facelift für Luxus-E-Autos in den USA

In den USA dürfte es derweil für Model S und X weitergehen. Denn dort hatte Tesla im Juni 2025 ein Facelift für die Luxusfahrzeuge angekündigt. Allerdings sind die Änderungen weitgehend auf Komfort, Ausstattung und Optik beschränkt. Die Batterie- und Antriebstechnik der 2021er-Modelle kommt weiterhin zum Einsatz.

Diese Facelift-Versionen sind in den USA ganz regulär bestellbar. In Europa sind sie aber nicht angekommen. Da die Verkaufszahlen von Model S und Model X hierzulande so gering sind, dürfte Tesla sich weiterhin eher auf das beliebtere Model Y konzentrieren.

Verkaufsstopp: Vorübergehend oder dauerhaft?

Offizielle Angaben zur Modellpolitik und dazu, ob der Verkaufsstopp nur vorübergehend ist, gibt es von Tesla nicht. Möglich, aber wenig wahrscheinlich ist, dass Tesla in einigen Wochen die neuen Model-S- und Model-X-Versionen in Deutschland ins Angebot aufnimmt.

