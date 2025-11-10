Tesla Model Y Facelift im Test: Wo die Konkurrenz das Musk-Unternehmen überholt hat

Kein anderer Autohersteller polarisiert derzeit so stark, wie Tesla. Das liegt weniger an den Fahrzeugen selbst, sondern vielmehr an den politischen Äußerungen Elon Musks. Die einen sagen, dass man Produkt und Marke unabhängig vom CEO betrachten muss. Für andere wiederum ist es ein No-Go, überhaupt noch einen Tesla zu fahren, geschweige denn einen neuen zu kaufen.

Aber, wie bei so vielen anderen Themen auch, muss das letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. Fest steht jedenfalls, dass Tesla die Elektromobilität im vergangenen Jahrzehnt maßgeblich vorangebracht hat und das Model Y 2023 und 2024 nicht grundlos das meistverkaufte Auto der Welt war.

Die Kombination aus einem gigantischen Kofferraumvolumen von 854 Litern, einer für ein SUV beeindruckenden Effizienz und dem flächendeckenden Supercharger-Netzwerk – all das für zeitweise unter 43.000 Euro – machte das Model Y für viele Menschen zum perfekten Elektroauto.

Anfang 2025 kam schließlich nach fünf Jahren die überarbeitete Version des Model Y auf den Markt. Wir haben uns angeschaut, wie sich das Facelift, das intern die Bezeichnung „Juniper“ trägt, im Alltag schlägt.

Tesla Model Y Facelift: Kein Auto für Individualisten

Wer den Konfigurator des neuen Model Y öffnet, wird schnell feststellen, dass es im Vergleich zu anderen Automarken nur wenig zu konfigurieren gibt: Es gibt fünf Lackfarben, zwei Innenraum-Varianten (hell und dunkel), eine optionale Anhängerkupplung sowie zwei Upgrade-Stufen für den Autopilot. Das war’s. Wobei „Volles Potential für autonomes Fahren“ derzeit in Deutschland weitestgehend nutzlos ist, weshalb man sich die 7.500 Euro getrost sparen kann – und den Haken maximal beim „Enhanced Autopilot“ setzen sollte.

Abgesehen davon hat man Tesla-typisch die Wahl zwischen folgenden Varianten: „Hinterradantrieb“ (500 Kilometer WLTP-Reichweite, 5,9 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde) für 44.990 Euro, „Maximale Reichweite mit Hinterradantrieb“ (622 Kilometer WLTP-Reichweite, 5,6 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde) für 49.990 Euro sowie „Maximale Reichweite Allradantrieb“ (600 Kilometer WLTP-Reichweite, 4,8 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde) für 52.990 Euro.

Wer Wert auf sportlicheres Fahren legt, greift zu „Performance Allradantrieb“. Die WLTP-Reichweite sinkt dann zwar auf 580 Kilometer, aber dafür beschleunigt das Model Y dann in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. Dazu gibt’s noch Karbonfaser-Dekor, Sportsitze und ein sportlicheres Fahrwerk. Kostenpunkt? 61.990 Euro, also knapp 17.000 Euro mehr als das Einstiegsmodell.

Wichtig zu wissen: Man kann beim Model Y vor allem deshalb so wenig konfigurieren, weil nahezu alles zur Serienausstattung gehört. Bereits das Model Y für knapp 45.000 Euro verfügt über Ambientebeleuchtung, Sitzheizung und -belüftung, Lenkradheizung, Glasdach und sogar ein 8-Zoll-Touchscreen in der zweiten Sitzreihe. Ab „Maximale Reichweite Allradantrieb“ sind statt neun Lautsprechern ganze 15 Lautsprecher und ein Subwoofer verbaut.

Tesla Model Y Facelift: Mehr Komfort, bessere Verarbeitung

Genau dieses Derivat stand uns auch für unseren Test zur Verfügung – und schon als wir das erste Mal hinter dem Lenkrad des neuen Model Y Platz nehmen, wird deutlich, dass Tesla die Kritik am Vorgängermodell wirklich ernst genommen hat.

Im Innenraum kommen nun deutlich hochwertigere Materialien zum Einsatz, die noch dazu erstklassig verarbeitet sind. Hartplastik? Fehlanzeige. Tatsächlich dürfte es schwierig werden, in dieser Preisklasse ein anderes Fahrzeug zu finden, das ähnlich wertig daherkommt. Beim Fahrwerk kann man indes zwar immer noch nicht von „komfortabel“ reden, aber besser abgestimmt als das des Vorgängermodells ist es allemal. Das macht sich vor allem auf schlechten Straßen bemerkbar, wo Unebenheiten deutlich weniger zur Geltung kommen. Auf kurvigen Strecken profitiert das Model Y zudem von der direkten Lenkung und dem tiefen Schwerpunkt, was vor allem in Kombination mit dem Allradantrieb zu einer hohen Agilität führt. So agil, wie ein SUV eben sein kann. Ebenfalls erwähnenswert sind die spürbar reduzierten Fahrgeräusche im Innenraum, die merklich zum Komfort beitragen.

Vortrefflich streiten kann man sich weiterhin über das Bedienkonzept, das nahezu ausschließlich auf den Touchscreen setzt. Im Facelift gibt es noch nicht einmal mehr einen Hebel für die Gangwahl oder den Scheibenwischer. Immerhin der klassische Blinker ist erhalten geblieben. All das wirkt zunächst befremdlich, aber nach ein paar Fahrten mit dem Model Y gewöhnt man sich recht schnell daran.

Tesla Model Y Facelift: Effizient, aber nicht State-of-the-Art

Es gibt sicherlich viele Gründe, das neue Model Y zu kaufen, sei es die Effizienz, das Supercharger-Netzwerk oder das erstklassige Preis-Leistungs-Verhältnis. Definitiv kein Grund sind allerdings die Assistenzsysteme. Tesla setzt ausschließlich auf Kameras und verzichtet auf Radar und Lidar, wodurch selbst Assistenten, die es schon seit vielen Jahren gibt, mitunter unausgereift wirken und nicht immer zuverlässig arbeiten. Es mag in der Theorie beeindruckend sein, was Teslas Software in Kombination mit den Kameras leistet, aber in der Praxis schneiden die Fahrassistenten anderer Autohersteller deutlich besser ab.

Auch beim Thema Schnellladen wirkt das neue Model Y etwas aus der Zeit gefallen. Tesla verzichtet auf ein 800-Volt-System, wodurch die maximale Ladeleistung bei 250 kW liegt. Sofern man diesen Wert überhaupt erreicht, kennt die Ladekurve danach nur noch den Weg nach unten. Ein Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent SoC (State-of-Charge) dauert somit rund 25 bis 28 Minuten. Zum Vergleich: Ein Hyundai Ioniq 5 braucht dafür nur 18 Minuten, der Porsche Taycan schafft es sogar in 16 Minuten.

Allerdings hat das Model Y nach wie vor ein Ass im Ärmel: seine Effizienz. Wir haben die Allrad-Variante im Testzeitraum mit durchschnittlich 17 bis 18 kWh pro 100 Kilometer bewegt. Inklusive mehrerer Autobahnfahrten. Für ein Auto dieser Dimensionen ist das bemerkenswert. Daraus resultiert eine Alltagsreichweite von 430 bis 450 Kilometern. Wem das nicht reicht, der verzichtet einfach auf den Allradantrieb – und fährt damit noch effizienter und weiter.

Betrachtet man die reine Peak-Ladeleistung und die Zeit, die man braucht, um den Akku von 10 auf 80 Prozent SoC zu laden, enttäuscht das neue Model Y also. Bezieht man allerdings die Effizienz mit ein und nimmt als Maßstab, wie viele Kilometer pro Minute nachgeladen werden, dann steht das Model Y immer noch gut da.

Tesla Model Y Facelift: Nach wie vor ein guter Deal

Und sonst so? Gerade bei der Software kann Tesla auch 2025 kein anderer Autohersteller das Wasser reichen. Dabei geht es gar nicht allein um den schieren Funktionsumfang des Infotainmentsystems, sondern vor allem darum, wie flüssig und zuverlässig alles läuft. Das gilt gleichermaßen für die dazugehörige App.

Ein weiterer unschlagbarer Vorteil, gerade in Zeiten, in denen das öffentliche Laden zunehmend teurer und komplexer wird, stellt der Zugriff auf das Supercharger-Netzwerk dar. Im Prinzip muss man sich innerhalb Europas nie Gedanken über verfügbare Ladestationen machen – und geht auch nie das Risiko ein, plötzlich 89 Cent pro kWh zahlen zu müssen. Vor allem für Elektroauto-Neulinge macht das den Einstieg deutlich einfacher.

Bleibt noch der Preis. Bei keinem anderen Autohersteller bekommt man derzeit mehr Auto für sein Geld. Selbst im Einstiegsmodell für knapp 45.000 Euro sind die hinteren Sitze elektrisch verstellbar und die Passagiere im Fond haben ihren eigenen Acht-Zoll-Touchscreen. Dazu kommt dann noch das Kofferraumvolumen auf dem Niveau eines großen Familien-Vans.

Wer mit den Kamera-basierten Assistenzsystemen und dem alternativen Bedienkonzept leben kann, der bekommt mit dem neuen Model Y in jedem Fall ein erstklassiges Auto. Das zweifelhafte Image des Firmenchefs ist eine andere Geschichte.