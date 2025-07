Tesla Model Y L: Neue Langversion mit sechs Sitzen könnte bald nach Europa kommen

So soll das Tesla Model Y L aussehen. (Bild: Tesla/Weibo)

Schon im Sommer 2024 gab es erste Gerüchte, laut denen Tesla eine Model-Y-Variante plant, die Platz für eine dritte Sitzreihe bieten soll. Im Frühjahr 2025 wurden entsprechende Informationen dann konkreter und es war vom Start der Produktion ab Juni die Rede.

Tesla kündigt Model Y in Langversion an

Jetzt hat Tesla via Weibo in China offiziell eine Langversion seines Model Y angekündigt – und den geplanten Veröffentlichungstermin gleich mit. „Model Y L, wir sehen uns im goldenen Herbst“ ließ Tesla in dem Social-Media-Beitrag wissen. Damit ist ein Start im Oktober oder November 2025 wahrscheinlich.

Der offiziellen Ankündigung bei den chinesischen Behörden zufolge soll das Tesla Model Y L mit 1,688 Metern minimal höher sein als das aktuelle Model Y, wie Teslamag berichtet. Dafür ist die Langversion um 18 Zentimeter länger (4,976 Meter) und der Radstand ist mit 3,04 rund 15 Zentimeter höher.

Model Y L: Sechssitzer ab Werk?

Wie Tesla den zusätzlichen Platz im Inneren des Fahrzeugs nutzen will, hat der E-Autohersteller nicht verraten. Insofern ist unklar, ob eine Sechs- oder Siebensitzer-Version standardmäßig ab Werk kommt oder ob dies optional gewählt werden kann.

Möglich also, dass – auch – ein besonders geräumiges Model Y L mit fünf Sitzen kommt. Dass es eine Variante mit drei Sitzreihen geben wird, darauf deutet die offizielle Behördenanmeldung hin.

Außerdem wird der Schriftzug auf dem via Weibo geteilten Bild von chinesischen Medien entsprechend gedeutet. Dort ist das Y des Model-Y-Logos zum Teil dreifach zu sehen.

Model Y: Version mit sechs Sitzen auch in Europa

Während schon länger klar ist, dass eine Model-Y-Version mit sechs oder sieben Sitzen in China auf den Markt kommen soll, scheint die Langversion auch für Europa geplant zu sein.

Davon geht zumindest ein US-Hacker mit dem Pseudonym @greentheonly aus. Dieser hatte im Juni Hinweise auf eine Sechssitzer-Version in der Tesla-Firmware entdeckt – und schloss daraus auf einen Start in weiteren Regionen.