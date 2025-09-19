Anzeige
News
US-Behörde ermittelt: Warum Tesla-Fahrer die Scheiben ihres eigenen Model Y einschlagen

Die US-Verkehrsaufsicht leitet Untersuchungen ein: Besitzer berichten, dass Türgriffe bei Teslas Model Y nicht mehr funktionieren. Teilweise müssen sie Fenster einschlagen, um in ihre Wagen einsteigen zu können.

Von Christian Weindl
2 Min.
US-Behörde ermittelt: Warum Tesla-Fahrer die Scheiben ihres eigenen Model Y einschlagen

Panne bei Teslas Model Y: Offenbar blockieren in manchen Fällen die elektrischen Türöffner. (Foto: Vitissimo/Shutterstock)

Die lange Liste an Pannen bei Tesla wächst: Die US-Verkehrsaufsichtsbehörde NHTSA prüft derzeit Berichte über defekte Türgriffe beim Model Y. Mehrere Besitzer:innen schildern, dass sich die Türen in bestimmten Situationen nicht öffnen lassen. Besonders dramatisch wird es, wenn Eltern ihre Kinder nicht aus dem Rücksitz holen können. In vier Fällen schlugen Betroffene laut Bericht sogar ein Fenster ein, um ins Auto zu gelangen.

Nicht genug Strom trotz voller Batterie: Tesla-Türen blockieren

In ihrer Vorprüfung untersuchte das Office of Defects Investigation (ODI) die Technik hinter dem Problem: Demnach könnten die elektronischen Türschlösser nicht ausreichend mit Spannung versorgt werden – also nicht genügend Strom erhalten.

Bemerkenswert dabei ist, dass das Fahrzeug in keinem der gemeldeten Fälle eine Warnmeldung über niedrige Batteriespannung anzeigte. Dennoch könnte dieser Effekt Schwachstellen in der Bordelektronik offenbaren, die bislang unbekannt waren.

Tesla-Fahrzeuge sind laut Herstellerhandbuch mit manuellen Türentriegelungen im Innenraum ausgestattet. Diese wären allerdings nur aus dem Fahrzeuginneren zugänglich und für Kinder oft schwierig zu erreichen. Auch seien viele Besitzer laut ODI nicht einmal darüber informiert, dass diese Entriegelung existiert.

Fehler beim Model Y: Blockierte Türen können Leben kosten

Die zentralen Risiken aus Sicht der Sicherheit sind klar: Wenn sich Türen nicht öffnen lassen, kann das besonders in Notfällen gravierende Folgen haben – zum Beispiel bei einem Unfall, bei dem die Elektronik versagt oder abgeschaltet ist.

Wenn Verletzte nicht ohne weiteres aus dem Fahrzeug gerettet werden können oder gar ein Brand ausbricht, können derartige Technikfehler Leben kosten. Der Umstand, dass manche Betroffene Fenster einschlagen mussten, verdeutlicht die Dringlichkeit.

Tesla-Fahrer sollten sich auf Ernstfall vorbereiten

Bislang ist nicht bekannt, wie weit das Problem verbreitet ist oder ob bestimmte Produktionschargen, Baujahre oder Softwareversionen stärker betroffen sind. Tesla selbst hat sich bisher nicht zur Sache geäußert.

Für Besitzer:innen bleibt vorerst nur, sich mit den manuellen Türentriegelungen vertraut zu machen und auf den Ernstfall vorzubereiten. Für die Behörden dürfte interessant sein, wie viele derartige Ausfälle dokumentiert vorliegen. Es bleibt abzuwarten, welche Gegenmaßnahmen – ob Software-Update oder Hardware-Änderung – Tesla einleiten wird.

