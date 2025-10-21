Tesla: Musk droht mit Rücktritt, wenn er den 1-Billion-Dollar-Bonus nicht bekommt

Mit einem Vermögen von über 450 Milliarden Dollar ist Elon Musk schon jetzt der reichste Mensch der jüngeren Geschichte. Die Billionen-Marke ist in Reichweite. So könnte der Tesla-CEO bei Erreichen – zugegeben äußerst – ambitionierter Ziele Aktien im Wert von einer Billion Dollar erhalten.

Aktionäre stimmen über Bonuspaket ab

Einen entsprechenden Vergütungsplan hatte Tesla Anfang September 2025 angekündigt. Bei der Hauptversammlung des E-Autobauers am 6. November sind die Aktionär:innen aufgerufen, über die Bonuszahlung abzustimmen. Heftigen Widerstand gibt es von Investor:innen. Zudem hat jetzt die Beratungsorganisation ISS zur Ablehnung des Pakets geraten – nicht zur Freude von Tesla und Musk.

Per X deutete der Tesla-Chef an, dass er zurücktreten werde, wenn er seinen Willen – also die Aussicht auf den Bonus – nicht bekomme. Zuvor hatte ein ehemaliger Tesla-Mitarbeiter auf der Plattform die potenzielle Bezahlung als viel zu hoch kritisiert.

Ziele nicht ambitioniert genug? Musk droht

So würde Musk 20 Milliarden Dollar ausbezahlt bekommen, wenn er es schaffe, Teslas Börsenkurs innerhalb der nächsten zehn Jahre auf zwei Billionen Dollar zu steigern. Das entspräche einer jährlichen Erhöhung um knapp 3,8 Prozent, was wiederum unter den Wachstumsraten des S&P-500-Indexes und gerade einmal auf einem Niveau mit der Inflation sei.

Das, so der X-Nutzer, könnten auch andere CEOs, die weniger politisches Drama anrichten und die Investor:innen weniger kosten würden. Daraufhin ließ Musk wissen, dass Tesla mehr wert sei als alle anderen Autokonzerne zusammen. Welchen dieser CEOs wollten Gegner:innen seines Pakets also haben – ihn jedenfalls nicht.

Beratungsorganisation rät zum Ablehnen

Zuvor hatte Tesla scharf auf die Empfehlung des auf Stimmrechte spezialisierten Beratungsunternehmens Institutional Shareholder Services (ISS) reagiert. ISS führte ins Feld, dass das Durchwinken des beispiellosen Vergütungsplans zu einer Verwässerung der Aktien führe.

Außerdem stiege die Kontrolle Musks über das Unternehmen übermäßig stark. Und der Vorstand wird als zu wenig unabhängig kritisiert. Tesla wiederum findet, dass die ISS-Einschätzung die „außergewöhnlichen“ Errungenschaften, die der Plan voraussetze, zu wenig gesehen würden.

Marktkapitalisierung verachtfachen

Tatsächlich sind die Ziele ambitioniert. Um die volle Billion zu erhalten, müsste die Marktkapitalisierung Teslas bis 2035 auf 8,5 Billionen Dollar steigen. Dazu käme unter anderem der Verkauf von einer Million Robotern, 20 Millionen verkaufte Teslas und ein Gewinn von 400 Milliarden Dollar (Ebitda).