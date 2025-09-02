Anzeige
News
Automarkt ohne Verbrenner: Warum Norwegen etablierten Herstellern als Warnung dienen sollte

In einem europäischen Land ist der Verbrennungsmotor im Neuwagengeschäft quasi Geschichte. Die Verkaufszahlen aus dem August zeichnen ein Bild, das für etablierte Hersteller eine deutliche Warnung sein könnte.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Automarkt ohne Verbrenner: Warum Norwegen etablierten Herstellern als Warnung dienen sollte

Tesla führt den norwegischen Automarkt an. (Foto: Tesla)

Was lange als ferne Zukunftsvision galt, ist in Norwegen bereits heute die Norm. Im August 2025 waren nach Angaben der norwegischen Straßenzulassungsbehörde OFV beeindruckende 97 Prozent aller neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos. Der Verbrennungsmotor spielt im Neuwagensegment mit 1,3 Prozent Dieselfahrzeugen und 0,4 Prozent Benzinern damit faktisch keine Rolle mehr.

Dieser Wandel ist das Ergebnis einer langjährigen und konsequenten staatlichen Förderpolitik. Anreize, die von einer Befreiung von der hohen Mehrwertsteuer bis zu reduzierten Mautgebühren reichen, haben den Umstieg für die Autokäufer:innen extrem attraktiv gemacht und das Land zum globalen Vorreitermarkt für Elektromobilität transformiert.

Teslas beeindruckende Marktstellung

An der Spitze dieses fast vollständig elektrifizierten Marktes steht ein bekannter Name. Der US-Hersteller Tesla aus dem texanischen Austin sicherte sich im August einen Marktanteil von knapp 22 Prozent.

Damit liegt das Unternehmen von Elon Musk deutlich vor dem Volkswagen-Konzern aus Wolfsburg, der auf rund 13 Prozent kam. Das meistverkaufte Einzelmodell war wenig überraschend das Tesla Model Y, gefolgt vom VW ID.4.

Diese Dominanz war jedoch nicht selbstverständlich. Wie Watson Anfang des Jahres berichtete, hatte Tesla in Norwegen mit Imageproblemen und Kritik an der Servicequalität zu kämpfen, was zu einem vorübergehenden Einbruch der Verkaufszahlen führte. Der jüngste Erfolg zeigt, dass diese Phase offenbar überwunden ist.

Chinesische Hersteller auf dem Vormarsch

Während Tesla seine Position an der Spitze festigt, formiert sich dahinter neue Konkurrenz. Besonders auffällig ist das Wachstum der chinesischen Hersteller, die den norwegischen Markt als Sprungbrett für ihre Europa-Expansion nutzen.

BYD aus dem chinesischen Shenzhen konnte seine Zulassungszahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als verdreifachen. Dieser Trend, den t3n bereits im Kontext der chinesischen E-Auto-Offensive beleuchtet hat, bestätigt sich in den norwegischen Zahlen eindrucksvoll. Traditionelle Marken wie Toyota und Volvo mussten hingegen deutliche Rückgänge hinnehmen.

Ein Blick in die automobile Kristallkugel?

Die Entwicklungen in Norwegen sind mehr als nur eine lokale Statistik. Sie bieten einen fundierten Ausblick darauf, wie sich auch andere europäische Märkte in den kommenden Jahren entwickeln könnten, wenn die politischen Rahmenbedingungen entsprechend angepasst werden.

Für die etablierten Hersteller ist die Botschaft eindeutig: In einem reifen E-Auto-Markt werden die Karten neu gemischt. Doch auch das norwegische Modell hat seine Schattenseiten. Die hohen staatlichen Subventionen belasten den Haushalt, und der rasante Zuwachs an E-Autos stellt hohe Anforderungen an die Ladeinfrastruktur und die Stabilität der Stromnetze. Wie Electrive regelmäßig berichtet, bleibt die Aufrechterhaltung des Tempos eine kontinuierliche Herausforderung.

