Warum Elon Musk für Tesla eigene Chips baut – aber bei xAI auf Nvidia setzt

Elon Musk, Chef des Elektroautobauers Tesla aus Austin im US-Bundesstaat Texas, hat die KI-Strategie seines Unternehmens präzisiert. Entgegen anderslautender Spekulationen plant Tesla keinen vollständigen Bruch mit dem Chip-Marktführer Nvidia aus dem kalifornischen Santa Clara.

Anzeige Anzeige

„Wir sind nicht dabei, Nvidia zu ersetzen, um das klarzustellen“, sagte Musk während der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen für das dritte Quartal 2025 am Mittwoch.

Tesla werde weiterhin Nvidias Grafikprozessoren (GPUs) für den rechenintensiven Prozess des KI-Trainings in seinen Rechenzentren nutzen. Das Unternehmen gab bekannt, über eine Rechenkapazität zu verfügen, die 81.000 der H100-Chips von Nvidia entspricht.

Anzeige Anzeige

Die eigenen Chip-Ambitionen von Tesla konzentrieren sich stattdessen auf einen anderen Bereich: die Inferenz, also die Anwendung der KI-Modelle direkt im Fahrzeug und in den humanoiden Optimus-Robotern.

Teslas AI5: Radikal einfach und doppelt produziert

Dafür entwickelt Tesla den Chip „AI5“. Dieser soll laut Musk die beste „Leistung pro Dollar” für KI-Anwendungen bieten, „vielleicht um den Faktor 10″ besser als Konkurrenzprodukte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Möglich werde dies durch „radikale Einfachheit“. Da Tesla der einzige Kunde für den AI5 sei, konnte das Design-Team Komplexität wie „legacy GPUs” (traditionelle Grafikprozessoren) und Signalprozessoren entfernen.

Eine strategisch wichtige Neuerung ist die Fertigung. Der AI5-Chip wird im „Dual-Sourcing“-Verfahren sowohl von Samsung in dessen Werk in Texas als auch von TSMC im Werk in Arizona hergestellt.

Anzeige Anzeige

Ziel sei eine „Überproduktion“. Überschüssige AI5-Chips, die nicht in Autos oder Robotern benötigt werden, sollen dann ebenfalls in Teslas Rechenzentren eingesetzt werden können.

Was das für Teslas „Dojo“-Projekt bedeutet

Musks Äußerungen bringen Licht in die Verwirrung um Teslas Supercomputer-Projekt „Dojo“. Im August berichteten wir über den Abgang von Teslas Chip-Chefentwickler Peter Bannon.

Sein Weggang fiel zeitlich mit Berichten zusammen, das Prestigeprojekt Dojo sei eingestellt worden. Die jetzige Ankündigung legt nahe, dass Tesla seine Strategie konsolidiert hat.

Anzeige Anzeige

Wie Analysten bereits im September bemerkten, wurde das ursprüngliche Dojo-Design offenbar als „evolutionäre Sackgasse“ eingestuft. Die neue, einheitliche Architektur, die auf den AI5- und kommenden AI6-Chips basiert, wird nun intern als „Dojo 3“ bezeichnet.

Die feine Trennung zwischen Tesla und xAI

Die neue Strategie löst auch das „Musk-Paradox“ auf: Wie kann Tesla Nvidia angreifen, während Musks anderes KI-Unternehmen, xAI, ein Großkunde von Nvidia ist?

Die Antwort ist eine klare Trennung der Aufgaben. xAI baut, wie CNBC anmerkt, massive Supercomputer mit Nvidias Grace-Blackwell-Chips für das Training großer Sprachmodelle. Tesla hingegen optimiert mit AI5 die Kosten für die Inferenz in Millionen Endgeräten.

Anzeige Anzeige

Diese Trennung der Interessen war jedoch nicht immer sauber. Mitte 2024 sorgte Musk für erhebliche Kritik unter Investor:innen, als bekannt wurde, dass er Tausende für Tesla reservierte H100-GPUs zu seinem privaten Unternehmen xAI umleiten ließ. Die jetzige Klarstellung dürfte auch der Beruhigung der Aktionär:innen dienen.

Tesla ist mit diesem Ansatz nicht allein. Auch Hyperscaler wie Google, Amazon und Microsoft entwickeln eigene KI-Chips, um die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern oder, wie im Fall von Tesla, die Hardware für spezifische Anwendungsfälle kosteneffizienter zu gestalten.‌