Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Warum Elon Musk für Tesla eigene Chips baut – aber bei xAI auf Nvidia setzt

Die Gerüchte um Teslas KI-Strategie kochten hoch. Nach dem Ende von „Dojo“ stellt Elon Musk nun klar, wie er Nvidia nutzen und gleichzeitig schlagen will.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Warum Elon Musk für Tesla eigene Chips baut – aber bei xAI auf Nvidia setzt

Elon Musk erklärt seine Chip-Strategie. (Foto: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Elon Musk, Chef des Elektroautobauers Tesla aus Austin im US-Bundesstaat Texas, hat die KI-Strategie seines Unternehmens präzisiert. Entgegen anderslautender Spekulationen plant Tesla keinen vollständigen Bruch mit dem Chip-Marktführer Nvidia aus dem kalifornischen Santa Clara.

Anzeige
Anzeige

„Wir sind nicht dabei, Nvidia zu ersetzen, um das klarzustellen“, sagte Musk während der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen für das dritte Quartal 2025 am Mittwoch.

Tesla werde weiterhin Nvidias Grafikprozessoren (GPUs) für den rechenintensiven Prozess des KI-Trainings in seinen Rechenzentren nutzen. Das Unternehmen gab bekannt, über eine Rechenkapazität zu verfügen, die 81.000 der H100-Chips von Nvidia entspricht.

Anzeige
Anzeige

Die eigenen Chip-Ambitionen von Tesla konzentrieren sich stattdessen auf einen anderen Bereich: die Inferenz, also die Anwendung der KI-Modelle direkt im Fahrzeug und in den humanoiden Optimus-Robotern.

Teslas AI5: Radikal einfach und doppelt produziert

Dafür entwickelt Tesla den Chip „AI5“. Dieser soll laut Musk die beste „Leistung pro Dollar” für KI-Anwendungen bieten, „vielleicht um den Faktor 10″ besser als Konkurrenzprodukte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Möglich werde dies durch „radikale Einfachheit“. Da Tesla der einzige Kunde für den AI5 sei, konnte das Design-Team Komplexität wie „legacy GPUs” (traditionelle Grafikprozessoren) und Signalprozessoren entfernen.

Eine strategisch wichtige Neuerung ist die Fertigung. Der AI5-Chip wird im „Dual-Sourcing“-Verfahren sowohl von Samsung in dessen Werk in Texas als auch von TSMC im Werk in Arizona hergestellt.

Anzeige
Anzeige

Ziel sei eine „Überproduktion“. Überschüssige AI5-Chips, die nicht in Autos oder Robotern benötigt werden, sollen dann ebenfalls in Teslas Rechenzentren eingesetzt werden können.

Was das für Teslas „Dojo“-Projekt bedeutet

Musks Äußerungen bringen Licht in die Verwirrung um Teslas Supercomputer-Projekt „Dojo“. Im August berichteten wir über den Abgang von Teslas Chip-Chefentwickler Peter Bannon.

Sein Weggang fiel zeitlich mit Berichten zusammen, das Prestigeprojekt Dojo sei eingestellt worden. Die jetzige Ankündigung legt nahe, dass Tesla seine Strategie konsolidiert hat.

Anzeige
Anzeige

Wie Analysten bereits im September bemerkten, wurde das ursprüngliche Dojo-Design offenbar als „evolutionäre Sackgasse“ eingestuft. Die neue, einheitliche Architektur, die auf den AI5- und kommenden AI6-Chips basiert, wird nun intern als „Dojo 3“ bezeichnet.

Empfehlungen der Redaktion

Die feine Trennung zwischen Tesla und xAI

Die neue Strategie löst auch das „Musk-Paradox“ auf: Wie kann Tesla Nvidia angreifen, während Musks anderes KI-Unternehmen, xAI, ein Großkunde von Nvidia ist?

Die Antwort ist eine klare Trennung der Aufgaben. xAI baut, wie CNBC anmerkt, massive Supercomputer mit Nvidias Grace-Blackwell-Chips für das Training großer Sprachmodelle. Tesla hingegen optimiert mit AI5 die Kosten für die Inferenz in Millionen Endgeräten.

Anzeige
Anzeige

Diese Trennung der Interessen war jedoch nicht immer sauber. Mitte 2024 sorgte Musk für erhebliche Kritik unter Investor:innen, als bekannt wurde, dass er Tausende für Tesla reservierte H100-GPUs zu seinem privaten Unternehmen xAI umleiten ließ. Die jetzige Klarstellung dürfte auch der Beruhigung der Aktionär:innen dienen.

Tesla ist mit diesem Ansatz nicht allein. Auch Hyperscaler wie Google, Amazon und Microsoft entwickeln eigene KI-Chips, um die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern oder, wie im Fall von Tesla, die Hardware für spezifische Anwendungsfälle kosteneffizienter zu gestalten.‌

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren