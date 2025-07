Tesla Oasis: Dieser Supercharger braucht kein Stromnetz

Der US-Autobauer Tesla aus dem texanischen Austin hat in Lost Hills im Bundesstaat Kalifornien eine neue Supercharger-Station mit dem Namen „Oasis“ in Betrieb genommen. Das Besondere an diesem Standort ist seine Fähigkeit zur vollständigen Energieautarkie.

Die Station wird von einem riesigen, elf Megawatt starken Solarpark versorgt, der sowohl aus Freiflächenanlagen als auch aus Solar-Überdachungen besteht. Zehn Tesla-Megapacks, große Batteriespeichersysteme des Unternehmens, sichern mit einer Gesamtkapazität von 39 Megawattstunden die Stromversorgung bei Nacht und an sonnenarmen Tagen.

Energieautarkie als strategisches Ziel

Damit kann die Station auch bei einem kompletten Ausfall des regionalen Stromnetzes weiterbetrieben werden. Zum Start sind 84 der insgesamt 168 geplanten Ladepunkte in Betrieb, wie der offizielle @TeslaCharging-Account auf X bestätigt.

Hinter dem Projekt steckt eine strategische Notwendigkeit. Max de Zegher, Teslas Direktor für die Ladeinfrastruktur in Nordamerika, erklärte auf X, dass man auf dem wichtigen Verkehrskorridor zwischen San Francisco und Los Angeles einen erheblichen Mangel an Ladekapazität vorhersah. Da der Netzausbau durch die Energieversorger nicht schnell genug voranschritt, entschied sich Tesla für diese proaktive, unabhängige Lösung.

Ein Modell mit erkennbaren Grenzen – vorerst

Die technischen Daten des Projekts sind beachtlich und demonstrieren das Potenzial einer integrierten Energie- und Ladeinfrastruktur. So wurde eine Vision Realität, die Tesla-Chef Elon Musk bereits vor Jahren formulierte. Wie das Magazin Electrek berichtet, ist dies die konsequente Umsetzung einer alten Ankündigung.

Gleichzeitig zeigt das Projekt aber auch Limitierungen auf. Der Solarpark und die Anlagen erstrecken sich über eine Fläche von rund zwölf Hektar. Eine solche Fläche steht in oder nahe dicht besiedelten Metropolen in Deutschland oder Europa kaum zur Verfügung. Das Konzept der „Lade-Oase“ dürfte sich daher vorerst auf Standorte in ländlichen, sonnenreichen Regionen mit viel verfügbarem Land beschränken.

Immerhin berichten Branchenbeobachter:innen, dass bereits an kleineren, modularen Varianten – sogenannten Mini-Oasis-Stationen – gearbeitet wird, die sich auch auf weniger großzügigen Flächen realisieren lassen. Diese könnten insbesondere in Regionen mit begrenztem Platzangebot oder geringerer Nachfrage zum Einsatz kommen und so die Flexibilität und Skalierbarkeit des Ansatzes unter Beweis stellen. Ferner werden technologische Weiterentwicklungen bei Batteriespeichern und Solartechnik die Effizienz und Autarkie solcher Anlagen weiter erhöhen. Damit könnte das Modell dereinst auch für den europäischen Markt und urbane Standorte an Relevanz gewinnen.

