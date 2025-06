News

Kurz nach Start: Irrfahrten von Teslas Robotaxis rufen Behörden auf den Plan

Am 22. Juni ist Teslas Robotaxi-Dienst in Austin an den Start gegangen – mit kleiner Flotte und menschlichen Beifahrer:innen. Einige Vorfälle mit autonom fahrenden Model Y haben jedoch schon kurze Zeit später die Behörden auf den Plan gerufen.