Skurriles Video: Tesla-Robotaxi dreht Endlosschleife auf einem Parkplatz

Offenbar müssen menschliche Taxifahrer noch länger nicht um ihre Jobs fürchten. Bislang hinterlassen automatisch gesteuerte Fahrdienste nämlich keinen besonders guten Eindruck in ihrer Gesamtleistung.

In einem neuen Beispiel hat sich ein Tesla-Robotaxi auf einem Parkplatz in Austin, Texas, in eine Endlosschleife manövriert: Nachdem die geplante Ausfahrt blockiert war, drehte das autonome Fahrzeug mehrere Minuten lang seine Runden – ohne Ausweg.

Erst nach wiederholtem Eingreifen des Remote-Supports setzte sich das Fahrzeug zögerlich in Bewegung. Der Vorfall, dokumentiert in einem viralen Video, zeigt deutlich die Schwächen von Teslas Full-Self-Driving-Software (FSD). Eventuell hat Elon Musk seine Versprechen rund um den neuen Robotaxi-Service wieder einmal zu hoch angesetzt.

Teslas Robotaxi: Gefangen im Loop

In dem auf X geposteten Video erklärt Fahrgast Dan Burkland, er habe bewusst eine schwierige Situation für die Software provoziert, indem er das Robotaxi auf einen belebten Parkplatz bestellen ließ, dessen regulärer Ausgang durch Pylonen gesperrt war.

Das Fahrzeug erkannte die Sperrung, verstand aber die alternative Wegführung nicht: Eigentlich sollten Autos durch den beidseitig benutzbaren Eingang auch wieder ausfahren. Für einen menschlichen Fahrer kein Problem – das automatisch fahrende Tesla Model Y geriet dadurch aber an seine Grenzen.

Statt sich der Situation anzupassen, vollführte der Wagen Runde um Runde auf dem Parkplatz. Erst nach Kontaktaufnahme mit dem Support stoppte die Fahrt. Sechs Runden später wurde das Auto – höchstwahrscheinlich ferngesteuert aus der Zentrale – dann ganz langsam aus dem Parkplatz und damit der Endlosschleife gelenkt. Der Support schien zunächst ziemlich ratlos: „Offenbar macht Ihr Fahrzeug keine Fortschritte“, hieß es aus der Leitstelle.

Zahlreiche Fehler und fehlende Flexibilität: Robotaxis im Einsatz

Das Beispiel des endlos kreisenden Taxis reiht sich in eine Reihe von Pannen ein: Kurvenverfehlungen, Geschwindigkeitsüberschreitungen und Fahrfehler waren schon zuvor fester Bestandteil der neuen Robotaxi‑Flotte in Austin.

Das jüngste Ereignis deckt nun auf: Die FSD‑Algorithmen scheitern offenbar an selbst einfachen Hindernis‑Umgehungen, wenn die Route von der Routine abweicht.

Man kann immerhin lobend erwähnen, dass der Wagen sicherheitshalber im Kreis fährt, statt eine riskante Situation zu erschaffen. Außerdem konnte der Tesla-Support doch relativ schnell eine Lösung für das Problem finden. Besonders gute Werbung für automatisiertes Fahren sind solche Fehler aber trotzdem nicht.

Zumindest darf man Teslas Anspruch in Frage stellen, bald Millionen autonom fahrende Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. CEO Elon Musk hatte schon im Juni durch großspurige Andeutungen in Sachen Robotaxi-Dienst dafür gesorgt, dass seine Anhänger auf den Erfolg des Vorhabens wetteten – und prompt ihr Geld verloren.

Robotaxis in der Endlosschleife: Auch bei Waymo kennt man das Problem

Das Problem zieht größere Kreise: So gibt es Berichte, dass auch Robotaxis von Waymo vergleichbare Einschränkungen hatten, zum Beispiel auf Parkplätzen oder in Kreisverkehren.

Doch im Gegensatz zu Waymo betreibt Tesla seinen Dienst ohne Sensoren wie Lidar oder Radar – FSD setzt aus Kostengründen ausschließlich auf Kameras und KI, was insbesondere bei Umweltveränderungen schnell an seine Grenzen stößt.

Das „infinite loop“‑Video genannte zeigt: Die Technik ist noch meilenweit entfernt von Level‑4‑Autonomie.

Tesla testet unausgereiftes System auf Texas‘ Straßen

Tesla hatte den Robotaxi-Dienst im Juni 2025 in Austin mit einer kleinen Flotte gestartet – aber nur mit menschlichem Safety‑Monitor im Wagen. Hunderttausende autonome Fahrminuten wie bei Waymo hat das Unternehmen noch lange nicht erreicht.

Während Musk ambitionierte Fahrpläne vorgibt und eine Skalierung auf dutzende Städte noch 2025 ankündigt, offenbart der aktuelle Fall ebenso eindrücklich wie peinlich, dass man diesen Ankündigungen mit großer Skepsis begegnen darf.

