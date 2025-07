Tesla startet „Robotaxi“-Service in Kalifornien – warum der Dienst den Namen nicht verdient

Tesla „Robotaxi“: In Kalifornien muss ein Mensch hinters Steuer. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Eric Gay)

Ende Juni 2025 hatte Tesla seinen Robotaxi-Dienst in Austin, Texas, gestartet – mit einer menschlichen Begleitperson auf dem Beifahrersitz. Zum Start waren zudem nur zehn bis 20 Fahrzeuge im Einsatz. Und dies in einem überschaubaren Teil der Innenstadt und bei guten Wetterbedingungen.

Irrfahrten bei Robotaxi-Start in Texas

Dennoch kam es in den ersten Tagen zu zahlreichen Zwischenfällen. So fuhr eines der Robotaxis wohl auf der falschen Straßenseite. Ein anderes vollführte mitten auf der Straße zweimal hintereinander eine Vollbremsung. Tesla hat aber nicht vor, sich davon ausbremsen zu lassen – im Gegenteil. Jetzt ist Kalifornien dran.

Der Start des Robotaxi-Dienstes in San Francisco sollte bereits am Wochenende (26./27. Juli 2025) über die Bühne gehen, wie der E-Autobauer seinen Mitarbeiter:innen in einem internen Memo mitteilte. Allerdings müsse eine jederzeit einsatzbereite Begleitperson hinter dem Steuer sitzen, wie es bei Business Insider heißt.

Tesla: Keine Genehmigung für autonomes Fahren

Andere Beobachter:innen gehen sogar davon aus, dass die Person das Fahrzeug auch tatsächlich fahren müsste. Denn Tesla fehlen die entsprechenden behördlichen Genehmigungen, um autonom fahrende Robotaxis in Kalifornien auf die Straße zu bringen. Der Konzern soll laut Wired die Behörden zwar über den geplanten Start informiert haben, sich um die Genehmigungen aber überhaupt noch gar nicht bemüht haben.

Das könnte Konsequenzen haben, wie der kalifornische Senator Scott Wiener auf X mitteilte. „Wenn Tesla seine autonomen Fahrzeuge tatsächlich ohne Genehmigung einsetzt, sollten diese beschlagnahmt und eingezogen werden“, so Wiener. Elon Musk sei von den Genehmigungen und Sicherheitsvorschriften nicht ausgenommen.

Dass Tesla Mitarbeiter:innen und Investor:innen auf der einen Seite erklärt, einen Robotaxi-Dienst zu starten, während Behörden davon ausgehen, es handle sich um einen normalen Taxi-Service, könnte System haben. Schließlich muss der wegen einbrechender Verkaufszahlen unter Druck stehende E-Autobauer den Aktionär:innen bei dem so wichtigen Thema autonomes Fahren Fortschritte präsentieren.

Tesla droht Verkaufsstopp in Kalifornien

Auf der anderen Seite könnten sich dadurch die Probleme mit den Behörden auf dem für Teslas E-Autoverkäufe so wichtigen Absatzmarkt Kalifornien verschärfen. Denn in dem E-Auto-freundlichen US-Bundesstaat droht Tesla ein Verkaufsstopp für mindestens 30 Tage.

Dahinter steckt eine 2022 erstmals eingereichte Klage des Department of Motor Vehicles (DMV) wegen irreführender Werbeversprechen in Bezug auf Begriffe wie „Autopilot“ und „Full Self-Driving“, die falsche Erwartungen wecken würden. Ähnliche Klagen gab es auch in Deutschland – allerdings ohne Erfolg.

Robotaxi-Chaos als weiteres Argument für Kritiker

Einem Newsweek-Bericht zufolge soll jetzt in einer mehrtägigen Anhörung über einen aktuellen DMV-Antrag zur vorübergehenden Aufhebung der Hersteller- und Händlerlizenz in Kalifornien entschieden werden. Das Robotaxi-Chaos in Kalifornien könnte da zusätzliches Wasser auf die Mühlen der Tesla-Kritiker:innen bedeuten.