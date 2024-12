Fundstück

Teslas Roboter Optimus: Erster ungelenker Spaziergang in unwegsamem Gelände

Tesla arbeitet nicht nur an E-Fahrzeugen, sondern auch an einem Roboter. Der humanoide Helfer zeigt sich jetzt in einem neuen Video – bei einem etwas ungelenken Spaziergang in unwegsamem Gelände.