Tesla ruft 46.000 Cybertrucks zurück – diesmal hilft kein Update

Nächster Rückschlag für Tesla: Erneut muss der Elektroautobauer Cybertrucks zurückrufen. Betroffen sind diesmal 46.096 Exemplare des E-Pick-ups. Der Rückruf betrifft Fahrzeuge, die zwischen dem 13. November 2023 und dem 27. Februar 2025 hergestellt wurden. Dies lässt sich in einem Bericht der US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) nachlesen, der US-amerikanischen Behörde für Straßen- und Fahrzeugsicherheit.

Zierleisten können sich ablösen

Tesla will mit dem Rückruf einen Fehler bei der Befestigung von Zierleisten aus Stahl beheben. Die haben sich bei manchen Cybertrucks abgelöst und sind während der Fahrt abgefallen. Dies sorgt für eine erhöhte Unfallgefahr. Dieser Defekt kann bei einem Prozent der zurückgerufenen Autos auftreten.

Wie aus dem Report der NHTSA ersichtlich ist, sind die Zierleisten am Cantrail angebracht, also oberhalb der Türen. Sie ist mit Strukturkleber an der darunterliegenden Edelstahlplatte angeklebt. Der Klebstoff kann in manchen Fällen abblättern, die Leiste sich lösen.

Defekt sorgte schon für Auslieferungsstopp

Das Problem mit den Zierleisten ist Tesla schon seit ein paar Wochen bekannt. Deswegen stoppte der E-Autobauer kürzlich die Auslieferung von Cybertrucks. Wie potenzielle Käufer:innen in Foren berichteten, wurden ihre Liefertermine verschoben. Wie später bekannt wurde, steckten die abfallenden Leisten hinter dem Stopp. Besitzer:innen von Cybertrucks machten den Defekt bekannt, wie in diesem Video.

Laut dem Bericht der NHTSA war Tesla der Fehler erstmals bei einer Routineuntersuchung am 7. Januar 2025 aufgefallen. Nach Ursachenprüfungen habe sich das Unternehmen am 11. März freiwillig zum Rückruf der betroffenen Vehikel entschieden.

151 Gewährleistungsansprüche aufgrund des abgefallenen Bauteils sollen bis zum 14. März bereits bei Tesla eingetrudelt sein. Der Konzern hat versprochen, die Schiene kostenlos zu ersetzen. Die Rede ist vom Einsatz eines neuen Klebstoffs und das Festklemmen der Platte mit einer Mutter.

Schon die achte Rückrufaktion für Cybertrucks

Schon im Juni 2024 rief Tesla Cybertrucks zurück, weil sich Teile von der Oberfläche gelöst haben. Damals ging es um die Verkleidung der Ladefläche. Auch der Motor eines Scheibenwischers machte Schwierigkeiten.

Seit der ersten Auslieferung musste Tesla nun schon zum achten Mal Cybertrucks aus dem Verkehr ziehen. Meistens ließ sich das Problem durch ein Software-Update lösen. Das ist diesmal natürlich nicht möglich.

Der angeblich unzerstörbare Truck steht unter keinem guten Stern. Erst vor wenigen Tagen gingen vier Cybertrucks in Seattle in Flammen auf. Bei dem Vorfall könnte es sich laut Beobachtern um einen Anschlag halten. Attacken auf Teslas Autos oder Stores haben sich zuletzt gehäuft, als Protestaktion gegen Tesla-Chef Elon Musk wegen dessen Engagement für US-Präsident Donald Trump.

