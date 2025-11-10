9 Jahre nach der Präsentation: Tesla Semi soll 2026 in neuem Design endlich in Serie gehen

Mitte November 2017 hatte Tesla mit dem Semi einen elektrischen Sattelschlepper vorgestellt, der Ende 2022 – mit drei Jahren Verspätung – an eine erste Firma ausgeliefert wurde. Branchenbeobachter:innen ließen allerdings kaum ein gutes Wort an dem E-Lkw.

Teils harsche Kritik an Tesla Semi

Die Kritiken reichten von „unpraktisch“ über „vollkommen bescheuert“ bis hin zu „Desaster“. Bemängelt wurde neben der Konstruktion der Fahrerkabine vor allem Akkuleistung, die bei dauerhaftem Einsatz zu Wünschen übrig ließe.

Die Serienproduktion hat Tesla derweil auch acht Jahre nach der Präsentation nicht ins Rollen gebracht. Nachdem es zuletzt merklich ruhig um den Semi geworden war, hat Tesla-Chef Elon Musk auf der Aktionär:innen-Versammlung am 7. November 2025 ein neues Datum genannt.

Serienproduktion soll 2026 starten

Demnach soll die Produktion in einer eigens für die Semi-Herstellung gebauten Halle bei seiner Gigafactory im US-Bundesstaat Nevada im zweiten Quartal 2026 starten. In der zweiten Jahreshälfte soll der Tesla Semi in Serie gehen – also ein Jahr später als bis vor wenigen Monaten angekündigt und sieben Jahre nach dem ursprünglich geplanten Start der Serienproduktion.

Immerhin hat Tesla den E-Sattelschlepper in den vergangenen Jahren noch aufgemöbelt. Dabei geht es etwa um die Frontpartie. Hier wurde die Windschutzscheibe deutlich verkleinert, das Dach erscheint abgerundeter und es gibt eine neue Stoßstange, wie Electrek berichtet. Zudem kommt der Semi mit neuen Scheinwerfern.

Zudem soll der Tesla Semi für das autonome Fahren vorbereitet worden sein. Die Upgrades sollen laut Tesla insgesamt zu Verbesserungen bei Effizienz und Nutzlastkapazität geführt haben. Dabei habe der Konzern von dem umfangreichen Testprogramm, etwa der seit 2022 von Pepsi eingesetzten Flotte, profitiert.

Höhere Effizienz bei Tesla Semi?

Allerdings ist nicht ganz klar, inwieweit der Semi jetzt effizienter als vorher sein soll. Denn den von Tesla jetzt angegebenen Energieverbrauch von 1,7 Kilowattstunden pro Meile, was etwa 106 Kilowattstunden pro 100 Kilometer entspricht, hat das Fahrzeug in Tests unter realen Bedingungen zum Teil schon deutlich unterschritten.

Ebenfalls unklar bleibt der Preis. 2017 hatte Tesla einen Startpreis von 150.000 US-Dollar für die Einstiegsversion mit 480 Kilometern Reichweite verlangt. Die 800-Kilometer-Version sollte 180.000 Dollar kosten.

„Dramatischer Preisanstieg“ laut Kunden

Seitdem gab es keine offizielle Aktualisierung dieser Preisidee. Kund:innen sollen gegenüber Electrek aber angedeutet haben, dass es einen „dramatischen“ Preisanstieg gebe. Wahrscheinlich dürfte ein Einsatz des E-Trucks sich im Logistikbereich auf Dauer aber dennoch lohnen.