Vertrauensverlust: Absturz von Tesla und SpaceX in neuem Reputations-Ranking

Für das Reputations-Ranking Axios Harris Poll 100 werden jährlich 16.500 erwachsene US-Amerikaner:innen zu ihrer Einschätzung zu den 100 bekanntesten Marken befragt. 2025 stelle dabei „einen Wendepunkt für Unternehmen dar, in denen Führungsidentität und Markenwahrnehmung eng miteinander verknüpft sind“, heißt es von Axios.

Anzeige Anzeige

Firmenimage eng mit Führungsperson verknüpft

Im Klartext: Machen sich Firmenchef:innen unbeliebt, leidet das Image – vor allem, wenn Firma und Führungsperson gefühlt nahezu eins sind. Besonders gut zu beobachten ist das im aktuellen Ranking an den Unternehmen von Elon Musk, der mit seiner Unterstützung für US-Präsident Donald Trump und seiner Kahlschlagpolitik in US-Behörden polarisiert.

Der Reputation seiner Unternehmen tut das jedenfalls gar nicht gut. So stürzte Tesla in dem Ranking um 32 Plätze auf Rang 95 ab. Bei der Bewertung von „Charakter“, „Vertrauen“ und „Engagement für Bürger:innen“ schnitt Tesla sogar noch schlechter ab. Noch weiter unten steht X (früher: Twitter), das den 98. Platz in dem 100er-Ranking belegt – immerhin einen Platz vor der Trump Organisation.

Anzeige Anzeige

Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX (Rang 86) kann bei den Befragten immerhin in Bereichen wie „Vision“ und „Wachstum“ punkten. Auch „Produkte und Dienstleistungen“ finden sich im grünen Bereich, werden also als „gut“ eingeschätzt.

SpaceX: 2021 auf 5, 2025 auf 86

Ein direkter Vergleich mit dem Vorjahresranking ist bei SpaceX allerdings nicht möglich, da es zwischen 2022 und 2024 dort nicht aufgeführt ist. Aber: In der 2021er-Ausgabe des Axios Harris Polls 100 steht SpaceX auf Platz fünf, knapp vor Tesla auf Platz acht.

Anzeige Anzeige

Twitter war auch hier aber schon auf Platz 93 zu finden. Ebenfalls seit Jahren schlecht bewertet ist neben Trumps Firmengeflecht Mark Zuckerbergs Meta/Facebook. In ganz anderer Richtung hat sich dagegen Microsoft entwickelt. 2021 noch auf Platz 36 zu finden, steht der Softwarekonzern 2025 auf Platz drei.

10 Bilder ansehen Das sind die 10 wertvollsten Marken der Welt Quelle: Christian Mueller/ Shutterstock

Aber noch einmal zurück zu Elon Musk und seinen Firmen. Dass die Reputation von Firmenchef und/oder Gründer in diesem Fall eng mit dem Markenimage zusammenhängt, zeigen weitere Umfrageergebnisse.

Anzeige Anzeige

Musks Beliebtheitswerte stark gesunken

Laut AP-NORC-Umfrage hatten im April 2025 nur noch 33 Prozent der US-Amerikaner:innen eine positive Meinung zu Musk – nach 41 Prozent im Dezember 2024. Ähnliche Rückgänge sind in der jüngsten Harris-X-Umfrage und dem Tracker des Meinungsforschers Nate Silver zu sehen, wie Newsweek schreibt.