Dieser Tesla stand sechs Monate nur herum: Warum allein das Öffnen eine Herausforderung war

Tesla verbaut in seinen Fahrzeugen eine Menge moderne Technologien, die das Navigieren und Fahren erleichtern sollen. Werden die Fahrzeuge vernachlässigt, kann sich die Technik allerdings rächen, wie das Video von Youtuber „Autoalex v2“ zeigt. Er hat einen gebrauchten Tesla gekauft und diesen etwa sechs Monate nur herumstehen lassen – mit gravierenden Folgen für das Fahrzeug.

Anzeige Anzeige

Wenn der Tesla seine Fahrer:innen aussperrt

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das besagte Fahrzeug ist ein Tesla Model S, der schon beim Kauf mehr als 720.000 Kilometer auf dem Tacho hatte. Der Zustand war also alles andere als neu. Die sechs Monate auf einem Parkplatz haben ihr Übriges getan, um den Tesla außer Gefecht zu setzen. Heißt: Nach der langen Standzeit konnte das E-Auto nicht mehr aufgeschlossen oder geladen werden. Das Model S zeigte keine Anzeichen, dass überhaupt noch Leben in dem Fahrzeug stecken könnte.

Das liegt primär daran, dass beide Akkus des Model S über den langen Zeitraum entladen wurden. Neben dem Akku, der für den Antrieb des Tesla sorgt, gibt es auch noch eine 12-Volt-Batterie, die unter anderem die Verriegelung, Scheibenwischer und Displays des E-Autos betreibt. Da diese Batterie leer war, konnte der Tesla nicht einfach aufgeschlossen werden. Auch das elektronische Entsperren der Motorhaube, um an die Batterie heranzukommen, funktionierte nicht mehr.

Anzeige Anzeige

Für diesen Notfall hat Tesla zwei Metallseile installiert, die sich in den vorderen Radkästen befinden. Wird daran gezogen, soll sich die Motorhaube entsperren. Allerdings waren die Seile nach sechs Monaten so verrostet, dass beide brachen, sobald an ihnen gezogen wurde. Schließlich blieb dem Youtuber nur, die Motorhaube ein Stück aufzuhebeln, um an den Verschlusshaken zu kommen.

Sobald die 12-Volt-Batterie ausgetauscht werden konnte, zeigte der Tesla Model S wieder eine Reaktion. Die Türen konnten entsperrt werden und auch der Alarm funktionierte wieder. Dennoch blieben die Anzeigen innerhalb des Fahrzeugs dunkel und die elektronische Handbremse konnte nicht gelöst werden. Also musste der Tesla auf Rollen verfrachtet werden, um zu einer Ladestation zu gelangen.

Anzeige Anzeige

Nach einer Nacht an der Ladestation konnte der Tesla wieder fahren, allerdings funktionierten die Displays weiterhin nicht. Erst als die 12-Volt-Batterie noch einmal entfernt und nach einem Tag Pause wieder angeschlossen wurde, gingen auch die Anzeigen endlich an. Am Ende brauchte es also eine Menge Geduld und etwas Geschick, um den herumstehenden Tesla wieder flottzumachen. Der Fall zeigt aber auch, dass Tesla-Besitzer:innen ihre Fahrzeuge regelmäßig laden sollten, um einen solchen Zustand zu vermeiden.

Versprechen, die Elon Musk nie halten konnte

6 Bilder ansehen 6 Versprechen von Elon Musk, aus denen nie etwas geworden ist Quelle: Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO

Mehr zu diesem Thema