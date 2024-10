News

Ziel unbekannt: Tesla verschiebt alle seine 11.500 Bitcoins

Tesla hat in den vergangenen Tagen sein gesamtes Bitcoin-Vermögen auf mehrere unbekannte Wallets übertragen. Was der E-Autobauer vorhat, ist unklar. Firmenchef Elon Musk gilt eigentlich als Krypto-Fan. Will er jetzt verkaufen?