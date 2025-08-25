Test in Bonn: Darum verkauft Aldi jetzt Parkplätze im Abo

Nach mehrmonatiger Vorbereitung ist in Bonn ein Pilotprojekt gestartet, bei dem Anwohner:innen normalerweise un- oder untergenutzte Parkflächen zur Verfügung gestellt werden sollen. Dabei geht es um privat oder gewerblich genutzte Parkflächen ebenso wie um städtische.

„Feierabend-Parken“ auf Aldi-Parkplätzen

Gespräche mit diversen Einzelhandelsunternehmen haben jetzt zum Erfolg geführt, wie die Stadt Bonn mitteilt. Seit Anfang August 2025 ist auf der Parkfläche einer Aldi-Süd-Filiale in der Weststadt (Endenicher Straße) das sogenannte „Feierabend-Parken“ möglich.

Heißt: Der Supermarkt-Parkplatz kann außerhalb der Öffnungszeiten offiziell von Anwohner:innen genutzt werden. Die Testphase ist zunächst einmal auf ein Jahr ausgelegt.

Parkdruck reduzieren ohne zusätzliche Flächen

„Das ,Feierabend-Parken‘ ist eine große Chance, um die Parksituation in Bonn für Anwohnende gerade am Abend zu entlasten“, lässt sich Oberbürgermeisterin Katja Dörner zitieren. Und Harald Peters von Aldi Süd ergänzt: „Wir entlasten den öffentlichen Raum, reduzieren den Parkdruck in der Weststadt und kompensieren den Wegfall innerstädtischer Parkflächen – und das ohne zusätzlichen Flächenverbrauch“.

Allerdings müssen Interessierte für die Parkplatznutzung eine Art Aldi-Abo abschließen, wie inside-digital.de berichtet. Wer einen der 35 Stellplätze auf dem Gelände des Einzelhandelsunternehmens haben will, muss 40 Euro pro Monat zahlen – und den Platz von Montag bis Samstag spätestens um 8 Uhr geräumt haben.

Wer bekommt wie viel von den 40 Euro?

Abgewickelt wird das Ganze über das Parkunternehmen Best Place, bei dem sich Interessierte melden müssen. Wer wie viel von den 40 Euro pro Parkplatz erhält, ist nicht klar. Die Stadt Bonn selbst soll laut inside-digital.de jedenfalls nicht finanziell profitieren.

Zum Vergleich: Das Anwohner:innenparken in der Bonner Weststadt schlägt mit jährlich 360 Euro zu Buche. Dafür kann man zwar theoretisch rund um die Uhr parken und nicht erst ab 18 Uhr. Allerdings nur, wenn man auch einen Parkplatz findet – was wiederum nicht so einfach zu sein scheint.

Für Aldi Süd könnte sich das Ganze jedenfalls finanziell durchaus rechnen – vielleicht ein Anreiz auch für andere Unternehmen. Geht man davon aus, dass Aldi Süd rund die Hälfte der Gebühren erhält und bei jeder Filiale 35 Plätze zur Verfügung stünden, wären bei 2.000 Filialen pro Jahr über 15 Millionen Euro drin.

Wird das „Feierabend-Parken“ ausgeweitet?

Die Stadt Bonn will im Rahmen des Pilotprojekts in den kommenden Monaten weitere Erkenntnisse gewinnen und Referenzen sammeln. Anschließend soll das „Feierabend-Parken“ ausgebaut werden, auch auf städtische Schul- und Sportflächen.

Voraussetzung dafür ist freilich ein Erfolg des Pilotprojekts – sowie die Unterstützung von Land und Bund. Denn noch, so Oberbürgermeisterin Dörner, stünden „strenge genehmigungsrechtliche Auflagen vielen attraktiven Standorten im Weg“.

