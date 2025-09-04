KI-Bildbearbeitung mit Gemini ausprobiert: Hat Photoshop ausgedient?

Im dazugehörigen Blog-Eintrag beschreibt es Google selbst als „großes Upgrade“: das neue Bildmodell Gemini 2.5 Flash Image alias Nano Banana, das in der Woche vor Veröffentlichung wegen seines Abschneidens im Community-Benchmark LMArena viral geht. Endlich soll ein KI-Tool die fehlende Konsistenz von Menschen und Objekten zwischen Bearbeitungsschritten, das größte Problem der KI-Bildbearbeitung, ausmerzen.