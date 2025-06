Fast perfekter Testflug: Deutsch-französische Raumkapsel übersteht Orbitflug – und verschwindet dann im Meer

Die Raumkapsel „Mission Possible“ des Startup The Exploration Company hat den ersten Testflug (teilweise) erfolgreich gemeistert. (Foto: The Exploration Company)

Die kommerzielle europäische Raumfahrt hat in den vergangenen Tagen einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Das deutsch-französische Startup The Exploration Company vermeldet einen „teilweise erfolgreichen“ Teststart ihrer Raumkapsel „Mission Possible“. Das ist ein wichtiger Schritt, um den Rückstand auf US-amerikanische und chinesische Raumfahrtorganisationen aufzuholen.

„Die Kapsel wurde erfolgreich gestartet, versorgte die Nutzlasten im Orbit mit Energie, stabilisierte sich nach der Trennung von der Trägerrakete, trat wieder in die Atmosphäre ein und stellte nach einem Stromausfall die Kommunikation wieder her“, schreibt das Raumfahrtunternehmen, das seinen Sitz nahe München hat, auf Linkedin. Kurz vor der Landung der Kapsel im Pazifischen Ozean sei der Kontakt dann allerdings verloren gegangen.

„Teil-Erfolg und Teil-Misserfolg“: Fallschirme als mögliche Schwachstelle von „Mission Possible“

Die wiederhergestellte Kommunikation nach dem aufgetretenen Stromausfall lasse darauf schließen, dass der „thermisch anspruchsvollste“ Teil des Testflugs, der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, erfolgreich abgeschlossen werden konnte, mutmaßt Ars Technica. Aufgrund des Zeitpunkts des Kontaktverlusts mit der Raumkapsel erscheine daher ein Problem mit einem der Fallschirmsysteme an Bord wahrscheinlich.

Offiziell wurde noch keine Absturzursache verkündet. „Wir untersuchen noch die Ursachen und werden in Kürze weitere Informationen bekannt geben. Wir entschuldigen uns bei allen Kunden, die uns ihre Nutzlasten anvertraut haben“, heißt es stattdessen in der Erklärung von The Exploration Company.

„Mission Possible“ – im doppelten Sinn: Deutsch-französisches Startup beeindruckt mit straffem Zeitplan

Trotz dieses teilweisen Misserfolgs kann sich das Raumfahrt-Startup selbst auf die Schulter klopfen: Der kommunizierte strenge Zeitplan wurde eingehalten – beachtlich angesichts der Tatsache, dass The Exploration Company erst im Juli 2021 gegründet wurde. Das Startup hat also noch nicht einmal vier Jahre nach dem Startschuss ein erstes Raumfahrtzeug erfolgreich in den Orbit und zurückgebracht.

Die „Mission Possible“-Kapsel hatte einen Durchmesser von 2,5 Metern und wurde am 24. Juni 2025 mithilfe einer Falcon-9-Rakete aus Kalifornien gestartet. Ziel der Mission war es laut Ars Technica, „vier Hauptbereiche der Raumfahrt zu testen: Strukturelle Leistung im Orbitalflug, Überleben des Wiedereintritts, autonome Navigation und Bergung unter realen Bedingungen.“ Lediglich letzteres Ziel wurde verfehlt.

The Exploration Company: Große Ambitionen mit Raumschiff „Nyx“

Bislang hat das Startup 230 Millionen US-Dollar eingesammelt und verfolgt damit weiterhin große Pläne. Unter dem Namen „Nyx“ soll ein wiederverwendbares Raumschiff entstehen, das große Nutzlastmengen ins All bringen soll. Langfristig sind auch bemannte Flüge geplant.

Dabei verfolgt The Exploration Company auch in Zukunft eine sportliche Timeline: „Nyx“ soll schon 2028 abheben. Gründerin Hélène Huby erhofft sich dadurch eine Kooperation mit der Europäischen Raumfahrtbehörde Esa für bemannte Missionen – auf den privaten Kapitalmärkten lasse sich das nötige Geld derzeit nämlich nicht beschaffen, so Huby im Interview mit Ars Technica.

Unrealistisch ist eine Zusammenarbeit mit der Esa nicht, schließlich brauchte auch SpaceX finanzielle Unterstützung seitens der Nasa, um die Crew-Dragon-Kapseln in den Orbit zu bringen. Wirtschaftlich scheint The Exploration Company in jedem Fall gut aufgestellt zu sein: Laut Handelsblatt wurden bereits „Transportaufträge im Wert von insgesamt 800 Millionen Euro“ an das Startup vergeben.

