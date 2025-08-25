Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

10. Testflug: Darum musste SpaceX den nächsten Starship-Start verschieben

SpaceX hat den für 24. August 2025 (Ortszeit) geplanten zehnten Testflug seines Starships verschieben müssen. Ein neuer Termin für den Start der Riesenrakete steht aber schon fest – und du kannst live dabei sein.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
SpaceX Starship

SpaceX: Starship bleibt erst einmal am Boden. (Foto: luckyluke007/Shutterstock)

Nach einigen Erfolgen wie dem erstmaligen Einfangen einer Stufe des über 120 Meter hohen Starships hatte SpaceX zuletzt eine Reihe von Misserfolgen bei den Tests seiner Riesenrakete hinnehmen müssen. So explodierte die Rakete bei allen drei Testflügen des Jahres 2025.

Anzeige
Anzeige

Musk: Keine Euphorie vor Starship-Testflug

Zwar erklärte SpaceX einmal mehr, dass es vor allem darum gehe, Daten zu sammeln, um die Ursachen zu verstehen und die Technologie zu verbessern. Allerdings war SpaceX-Chef Elon Musk im Vorfeld des für den 24. August 2025 geplanten zehnten Testflug erstaunlich schmallippig, wie der Guardian schreibt.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Lediglich ein paar Worte – „Vorbereitungen für den Start des Starships“ – und dazu passende Fotos veröffentlichte Musk ein paar Tage vor dem vermeintlichen Start via X. Über den Grund für die Zurückhaltung lässt sich freilich nur spekulieren.

Anzeige
Anzeige

Problem: Starship-Start verschoben

Ins Bild passt da aber die kurzfristige Verschiebung des geplanten Starship-Starts. Als Grund nannte SpaceX via X „ein Problem mit den Bodensystemen“, das es auszuräumen gelte. Ins Detail ging das Raumfahrtstartup aber trotz zahlreicher Nachfragen von X-Nutzer:innen nicht.

Mittlerweile steht ein neuer Termin für einen möglichen Starship-Start fest. Geht alles nach Plan soll die Rakete am 25. August 2025 um 18:30 Uhr Ortszeit vom texanischen Weltraumbahnhof Starbase abheben. In Deutschland wäre es dann 1:30 Uhr in der Nacht zum 26. August.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Interessierte können den Start auf X live verfolgen. Die Übertragung soll 30 Minuten vor dem Start beginnen.

Starship-Rakete wird nicht aufgefangen

Das Einfangen von Booster oder oberer Raketenstufe ist für den aktuellen Test nicht geplant. Stattdessen sollen verschiedene Wiedereintrittsversuche in die Atmosphäre, Landeversuche und Experimente mit verschiedenen Flugprofilen und ungewöhnlichen Szenarien erfolgen.

Anzeige
Anzeige
18 Bilder ansehen
Mars - Nasa Archive Quelle: (Foto: Nasa/JPL-Caltech)

Die untere Booster-Stufe soll anschließend zu einem Offshore-Landeplatz in den Golf von Mexiko zurückkehren, wie SpaceX schreibt. Die obere Raketenstufe soll acht Starlink-Satelliten-Dummies an Bord haben und diese auszusetzen versuchen.

Test bringt obere Stufe an Belastungsgrenze

Zudem soll die obere Starship-Stufe beim Wiedereintritt in die Atmosphäre an ihre Belastungsgrenze gebracht werden. Getestet werden verschiedene Optionen zum Schutz der Rakete. Letztlich sei das Ziel, Möglichkeiten zu finden, das Starship sicher zurück zum Landeplatz zu bringen.

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren