10. Testflug: Darum musste SpaceX den nächsten Starship-Start verschieben
Nach einigen Erfolgen wie dem erstmaligen Einfangen einer Stufe des über 120 Meter hohen Starships hatte SpaceX zuletzt eine Reihe von Misserfolgen bei den Tests seiner Riesenrakete hinnehmen müssen. So explodierte die Rakete bei allen drei Testflügen des Jahres 2025.
Musk: Keine Euphorie vor Starship-Testflug
Zwar erklärte SpaceX einmal mehr, dass es vor allem darum gehe, Daten zu sammeln, um die Ursachen zu verstehen und die Technologie zu verbessern. Allerdings war SpaceX-Chef Elon Musk im Vorfeld des für den 24. August 2025 geplanten zehnten Testflug erstaunlich schmallippig, wie der Guardian schreibt.
Lediglich ein paar Worte – „Vorbereitungen für den Start des Starships“ – und dazu passende Fotos veröffentlichte Musk ein paar Tage vor dem vermeintlichen Start via X. Über den Grund für die Zurückhaltung lässt sich freilich nur spekulieren.
Problem: Starship-Start verschoben
Ins Bild passt da aber die kurzfristige Verschiebung des geplanten Starship-Starts. Als Grund nannte SpaceX via X „ein Problem mit den Bodensystemen“, das es auszuräumen gelte. Ins Detail ging das Raumfahrtstartup aber trotz zahlreicher Nachfragen von X-Nutzer:innen nicht.
Mittlerweile steht ein neuer Termin für einen möglichen Starship-Start fest. Geht alles nach Plan soll die Rakete am 25. August 2025 um 18:30 Uhr Ortszeit vom texanischen Weltraumbahnhof Starbase abheben. In Deutschland wäre es dann 1:30 Uhr in der Nacht zum 26. August.
Interessierte können den Start auf X live verfolgen. Die Übertragung soll 30 Minuten vor dem Start beginnen.
Starship-Rakete wird nicht aufgefangen
Das Einfangen von Booster oder oberer Raketenstufe ist für den aktuellen Test nicht geplant. Stattdessen sollen verschiedene Wiedereintrittsversuche in die Atmosphäre, Landeversuche und Experimente mit verschiedenen Flugprofilen und ungewöhnlichen Szenarien erfolgen.
Die untere Booster-Stufe soll anschließend zu einem Offshore-Landeplatz in den Golf von Mexiko zurückkehren, wie SpaceX schreibt. Die obere Raketenstufe soll acht Starlink-Satelliten-Dummies an Bord haben und diese auszusetzen versuchen.
Test bringt obere Stufe an Belastungsgrenze
Zudem soll die obere Starship-Stufe beim Wiedereintritt in die Atmosphäre an ihre Belastungsgrenze gebracht werden. Getestet werden verschiedene Optionen zum Schutz der Rakete. Letztlich sei das Ziel, Möglichkeiten zu finden, das Starship sicher zurück zum Landeplatz zu bringen.