Texas verbietet Laborfleisch: Wie sich die noch junge Branche wehrt

Ein Rechtsstreit um Laborfleisch ist in Texas entbrannt. Dort darf seit dem 1. September die Technologie für zwei Jahre nicht mehr zum Einsatz kommen. Schon am Folgetag reichten zwei Unternehmen Klage gegen den Staat ein.

Mit Wildtype Foods und Upside Foods als Kläger handelt es sich um zwei Firmen, die Teil einer wachsenden Branche sind. Sie haben sich dem Ziel verschrieben, neue Arten von Lebensmitteln auf den Tisch der Menschen zu bringen. Diese Produkte werden oft als kultiviertes Fleisch bezeichnet. Forscher:innen züchten sie aus lebenden Tierzellen im Labor, um Lebensmittel herzustellen, ohne dass Tiere geschlachtet werden müssen.

Texas schließt sich damit sechs anderen US-Bundesstaaten (Florida, Alabama, Montana, Indiana, Mississippi und Nebraska) und Italien an, die diese Produkte ebenfalls verboten haben. Diese rechtlichen Herausforderungen stellen zusätzliche Hindernisse für eine Branche dar, die noch in den Kinderschuhen steckt und bereits vor vielen Herausforderungen steht, bevor sie die Verbraucher in nennenswertem Umfang erreichen kann.

Der Agrarsektor ist für einen erheblichen Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Allein die Viehzucht macht zwischen zehn Prozent und 20 Prozent der Klimabelastung aus. Alternative Fleischprodukte, darunter auch solche, die im Labor gezüchtet werden, könnten dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft zu senken. Wobei der tatsächliche Effekt bezüglich der Treibhausgase und des Energieaufwands bei der Herstellung des Laborfleisches nicht ganz geklärt ist.

Wo ist Laborfleisch bereits erhältlich?

Die Branche steckt noch in den Kinderschuhen. In den USA dürfen nur wenige Unternehmen Produkte wie kultiviertes Hühnerfleisch, Schweinefett und Lachs legal verkaufen. Auch Australien, Singapur und Israel erlauben einigen wenigen Unternehmen den Verkauf innerhalb ihrer Grenzen. In Europa laufen derzeit Zulassungsverfahren – zum einen für das Laborfleisch der niederländischen Firma Mosa Meat, zum anderen für die gezüchtete Gänsestopfleber des französischen Startups Gourmey. In der Schweiz hat sich das aus Israel stammende Unternehmen Aleph Farms niedergelassen und dort eine Zulassung beantragt. Derweil gibt es bereits einen Markt für Laborfleisch – für unsere Haustiere. Das Produkt von Meatly ist im Vereinigten Königreich seit Anfang des Jahres offiziell im Tierfutterhandel erhältlich.

Doch zurück zu Lebensmitteln für den Menschen: Upside Foods, ein Hersteller von kultiviertem Hühnerfleisch, war eines der ersten Unternehmen, das 2022 die gesetzliche Genehmigung zum Verkauf seiner Produkte in den USA erhielt. Wildtype Foods, eines der neuesten Unternehmen auf dem US-Markt, konnte im Juni mit dem Verkauf seines kultivierten Lachses beginnen.

Upside, Wildtype und andere Unternehmen, die kultiviertes Fleisch herstellen, arbeiten noch daran, ihre Produktion zu steigern. Die Produkte sind in der Regel bei Pop-up-Veranstaltungen oder auf speziellen Menüs in gehobenen Restaurants erhältlich.

Bis vor Kurzem war der einzige Ort in Texas, an dem man zuverlässig Laborfleisch finden konnte, ein Sushi-Restaurant in Austin. Otoko bot ab Juli Wildtypes kultivierten Lachs auf einer speziellen Degustationskarte an. Der Küchenchef erklärte gegenüber der lokalen Publikation Culture Map Austin, dass der kultivierte Fisch wie Wildlachs schmeckt. Der Fisch wurde in einem Gericht mit gegrilltem Gelbschwanz serviert, um ihn neben einer anderen Fischsorte zu präsentieren.

Wie die Politik argumentiert

Die bislang begrenzte Verbreitung von Laborfleisch hinderte die staatlichen Behörden nicht daran, für die nächsten zwei Jahre ein Verbot dieser Technologie zu beschließen.

Das Büro des Senators Charles Perry, der den Gesetzentwurf verfasst hat, reagierte nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme. Ebenso wenig wie die Texas and Southwestern Cattle Raisers Association, deren Präsident Carl Ray Polk Jr. in einer Anhörung des Ausschusses im März für den Gesetzentwurf ausgesagt hatte.

„Die Einführung von Laborfleisch könnte die traditionellen Viehmärkte stören und sich auf ländliche Gemeinden und Familienbetriebe auswirken“, sagte Perry während der Sitzung.

In einem Interview mit der Texas Tribune sagte Polk, das zweijährige Moratorium würde der Branche helfen, Kontrollmechanismen einzuführen, bevor die Produkte verkauft werden können. Er äußerte sich auch besorgt darüber, wie klar die Hersteller von kultiviertem Fleisch ihre Produkte kennzeichnen werden.

Entwickler:innen von Laborfleisch reagieren auf Verkaufsverbot

Die Züchtung von Zellen zur Herstellung von Fleisch im Labor ist nicht einfach – einige Unternehmen haben ein Jahrzehnt oder länger damit verbracht, bedeutende Mengen eines Produkts herzustellen, das die Menschen essen wollen. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich die Firmen jetzt auf das Verbot reagieren.

„Der Zweck dieser Verbote ist es, die Zuchtfleischindustrie zu zerstören, bevor sie richtig Fuß fassen kann“, erklärte Myra Pasek, General Counsel von Upside Foods, per E-Mail. Das Unternehmen arbeite daran, seine Produktion zu steigern und das Produkt auf den Markt zu bringen, sagte sie, „aber das ist nicht möglich, wenn wir nicht auf dem Markt konkurrieren dürfen.“

Andere in der Branche haben ähnliche Bedenken. „Solche Verkaufsverbote verwehren den Texaner:innen nicht nur neue Auswahlmöglichkeiten und Wirtschaftswachstum, sondern senden auch abschreckende Signale an Forscher:innen und Unternehmer:innen im ganzen Land“, sagte Pepin Andrew Tuma, Vizepräsident für Politik und Regierungsbeziehungen beim Good Food Institute, einem gemeinnützigen Think Tank, der sich auf alternative Proteine konzentriert, in einer Erklärung. (Die Gruppe ist nicht an der Klage beteiligt.)

Einen Tag nach Inkrafttreten des Moratoriums am 1. September reichten Wildtype Foods und Upside Foods eine Klage gegen das Verbot ein und nannten Jennifer Shuford, Kommissarin des Texas Department of State Health Services, sowie weitere Staatsbeamte als Beklagte.

Eine Klage war nicht unbedingt Teil des Expansionsplans. „Das war wirklich unser letzter Ausweg“, sagt Justin Kolbeck, Mitbegründer und CEO von Wildtype.

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.

