Texte in Audiodateien verwandeln: Google Workspace macht’s möglich

Google möchte Kund:innen beim Arbeiten in Workspace unter die Arme greifen. Genauer gesagt, soll Gemini zahlreiche Aufgaben in Dokumenten, Formularen und in Google Meet übernehmen. In einem ausführlichen Blog-Post hat Google jetzt zahlreiche KI-Neuerungen für die Tools von Workspace angekündigt. Darunter findet sich auch die Möglichkeit, Podcasts mit nur wenigen Klicks zu erstellen.

Google Workspace: Dokumente werden zu Audioformaten

Künftig sollt ihr in einem Google Doc auf „Einfügen“ und anschließend „Audio“ klicken können, um den bestehenden Text per KI vorlesen zu lassen. Dabei könnt ihr auswählen, ob es sich um „komplette Audioversionen eures Dokuments“ handeln soll oder ihr lieber einen „Überblick der wichtigsten Highlights im Podcast-Stil“ anfertigen wollt. Wann die Gemini-Neuerung ausgerollt wird, verrät Google bisher nicht. Zunächst soll sie in einem Alpha-Test von ausgewählten Tester:innen ausprobiert werden.

Schon jetzt findet sich eine aber weitere Gemini-Neuerung im Alpha-Programm von Workspace. Dabei geht es um die Workspace Flows, mit denen Unternehmen bestimmte Abläufe innerhalb der Google-Tools automatisieren und sich dabei von Gemini helfen lassen können. Google zeigt die Funktionen anhand von Kundenanfragen über Google Formulare. Kommt eine Anfrage rein, kann über Flows festgelegt werden, dass bestimmte Personen über die Nachricht in Google Chats informiert werden. Um nicht jede Nachricht einzeln aufrufen zu müssen, kann Gemini diese vorab zusammenfassen und eine Priorität zuweisen. Über Gemini Gems können zudem KI-Chatbots mit Zugriff auf Produktinformationen und Kundensupportrichtlinien eingebunden werden, um direkt Lösungsvorschläge zu dem vorliegenden Problem zu generieren.

Ferner kann Gemini künftig eure Texte in Docs verbessern, indem Argumente klarer herausgestellt und Formatierungen im gesamten Dokument angeglichen werden. Diese Neuerung will Google im zweiten Quartal 2025 als Alpha-Test veröffentlichen. Etwas früher erscheint schon die Funktion, per Gemini Videos in Google Vids erstellen zu lassen. Zur Generierung wird das Veo-2-Modell genutzt. Wie gut die Videos am Ende sind, wird sich bald zeigen. In den kommenden Wochen soll die Funktion für erste Alpha-Kund:innen ausgerollt werden.

Zu guter Letzt verpasst Google noch seinen Chat- und Meeting-Tools weitere Gemini-Features. In Google Meet könnt ihr euch künftig das bisherige Meeting zusammenfassen lassen, falls ihr zu spät dazugestoßen seid. Dabei könnt ihr die KI auch bei bestimmten Themen um eine genauere Erklärung bitten, um euch an der Diskussion beteiligen zu können. Diese Funktion soll schon Ende des zweiten Quartals 2025 an alle Meet-User:innen ausgerollt werden.

Und auch in Google Chat könnt ihr Gemini bald einbinden. Das lohnt sich vorwiegend bei schriftlichen Gruppendiskussionen. So kann die KI die wichtigsten Punkte eines Gesprächs zusammenfassen, offene Fragen herausstellen und die nächsten Schritte für euch und euer Team auflisten. Diese Funktion soll schon in den kommenden Wochen über Google Labs bereitstehen.

