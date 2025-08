News

Wie The Line, nur in klein: Nächster Golfstaat plant futuristische City in der Wüste

Während das Megacity-Projekt The Line in Saudi-Arabien stockt, prescht jetzt ein anderer Golfstaat voran. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen eine deutlich kleinere grüne und nachhaltige Oasenstadt in der Wüste bauen.