The Line vor dem Aus? Saudi-Arabien lässt 500-Milliarden-Projekt überprüfen

Die geplante Stadt „The Line“ besteht praktisch nur aus einer Stadtmauer. (Bild: The Line)

Was wird aus The Line, dem futuristischen 500-Milliarden-Stadt-Projekt in Saudi Arabien? Ende der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der saudi-arabische Staatsfonds für Investitionen (PIF) Beratungsunternehmen beauftragt hat, die Pläne für die 170 Kilometer lange, lineare Stadt strategisch zu prüfen.

Anzeige Anzeige

„Sind die Entwicklungskosten zu hoch?“

Worum im Detail es bei der Überprüfung geht, machten die Bauherren nicht öffentlich. Aber Expert:innen melden sich zu Wort. „Wahrscheinlich werden die technische Machbarkeit, die Finanzierung und auch die wirtschaftlichen Auswirkungen untersucht“, erklärte Tim Callen, Gastwissenschaftler am Arab Gulf States Institute, gegenüber CNBC.

Mittlerweile, so Callens Einschätzung, seien in diesen Bereichen Fragen aufgetreten. „Ist die Technologie tatsächlich vorhanden, um Neoms Ziele zu erreichen? Sind die Entwicklungskosten zu hoch? Das ist angesichts der gesunkenen Ölpreise in den letzten Jahren eindeutig zu einem noch dringlicheren Problem geworden“, sagte Callen.

Anzeige Anzeige

Ölpreis spielt zentrale Rolle

Die Überprüfung erfolgt laut CNBC zu einem Zeitpunkt, an dem die globale Kritik an Saudi-Arabiens ehrgeiziger Infrastrukturagenda und der Druck auf die öffentlichen Finanzen größer werden. Die futuristische Stadt, die zwischen zwei über 480 Meter hohen Glaswolkenkratzern entstehen und rund neun Millionen Menschen beherbergen soll, ist ein zentrales Projekt der saudi-arabischen Regierung.

Kronprinz Mohammed bin Salman zielt mit der sogenannten Vision 2030 darauf ab, die Wirtschaft unabhängiger von den Öleinnahmen zu machen und neue Arbeitsplätze und Industrien für die wachsende junge Bevölkerung zu schaffen. Allerdings kostet das auch für saudi-arabische Verhältnisse sehr viel Geld: Die Gesamtkosten für Neom werden auf bis zu 1,5 Billionen US-Dollar geschätzt. Und da kommt der Ölpreis ins Spiel.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

So sieht der Klimawandel aus Sicht der Nasa aus

11 Bilder ansehen So sieht der Klimawandel aus Sicht der Nasa aus Quelle: Nasa

Neom: Stellenstreichungen sind anscheinend geplant

„Es ist klar, dass Ölpreise bei etwa 70 Dollar pro Barrel ein ganz anderes Umfeld schaffen als bei 100 Dollar pro Barrel, wo sie 2022 durchschnittlich lagen“, sagte Callen. Am Montag wurde die internationale Referenzsorte Brent bei 69 Dollar pro Barrel gehandelt. Aufgrund der gesunkenen Ölpreise müssten viele Projekte neu bewertet werden, erklärte Callen. „Heißt das, dass Neom nicht umgesetzt wird? Nein, ich denke, Neom wird definitiv in irgendeiner Form weitergeführt. Aber ob es in kleinerem Maßstab und über einen längeren Zeitraum als ursprünglich geplant sein wird, ist meiner Meinung nach durchaus wahrscheinlich.“

Parallel zur geplanten „Bewertung“ von The Line seien bei Neom auch Stellenstreichungen geplant, erklärte ein für das Projekt tätiger Berater gegenüber CNBC. „Sie beginnen endlich, finanziell fundierte Entscheidungen zu treffen“, sagte die Person, die anonym bleiben wollte.