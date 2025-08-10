Anzeige
The Line zu groß gedacht? VAE setzen auf Mini-Version der saudischen Megacity

Während das Megacity-Projekt The Line in Saudi-Arabien stockt, prescht jetzt ein anderer Golfstaat voran. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen eine deutlich kleinere grüne und nachhaltige Oasenstadt in der Wüste bauen.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Khalid Bin Sultan City

Khalid Bin Sultan City: Nachhaltige Oasenstadt in der Wüste. (Bild: Zaha Hadid Architects)

Das saudische Großprojekt The Line, eine 170 Kilometer lange und 500 Meter hohe futuristische Bandstadt, kämpft aktuell mit finanziellen Problemen. Kürzlich wurde immerhin der Bau der sogenannten „Moses-Brücke“ durchgewunken, eine Verbindung nach Ägypten, die den Zugang zu The Line verbessern soll.

Oasen-Stadt: Futuristisch, grün und smart

In Schardscha, einem der sieben Emirate der Vereinigten Arabischen Emirate, soll derweil eine deutlich kleinere, aber nicht weniger futuristische grüne Oasenstadt in der Wüste entstehen. Dahinter steckt die halbstaatliche Holdinggesellschaft BEEAH, die sich auf den Bau nachhaltiger und smarter Infrastruktur spezialisiert hat.

Das Khalid Bin Sultan City genannte Stadtprojekt ist entlang einer zwei Kilometer langen linearen Oase angelegt. Die Stadt in der Wüste ist in sieben verschiedene Viertel unterteilt. Jedes dieser Viertel ist um einen zentralen öffentlichen Platz herum organisiert, der jeweils innerhalb von fünf Gehminuten erreichbar sein soll.

Autonome Busse und Flugtaxis

Die verschiedenen Viertel sollen über geschützte Gehwege und Straßen miteinander verbunden sein. In einem Image-Video sind als Verkehrsmittel innerhalb der Stadt autonom fahrende Mini-Busse und Flugtaxis zu sehen. Die Stadt soll über zwei große Autobahnen mit dem Flughafen von Schardscha sowie dem benachbarten Dubai verbunden sein.

Beim Design der Gebäude orientiere man sich an den fließenden Formen der Wüstendünen, erklärte das zuständige Architekturteam Zaha Hadid Architects. Schattige Plätze, Outdoor-Sportmöglichkeiten und viel Grün sollen für eine bestmögliche und gesunde Lebensweise sorgen, so der Anspruch.

Platz für IT- und Kreativsektor

Ein Geschäftsviertel soll dem IT- und Kreativsektor des Emirats Platz bieten. Zudem soll es Einkaufs- und Unterhaltungsviertel geben. Letztlich sollen Menschen dort sowohl leben als auch arbeiten, einkaufen, sich medizinisch versorgen lassen und am Abend essen oder weggehen können. Geplant sind 1.500 Wohnungen, die sich in Apartment-Wohnblöcken, kleinen Häuschen oder Villen befinden.

Spannend ist derweil der nachhaltige und smarte Ansatz bei der Stadtplanung. Die Khalid Bin Sultan City soll dank erneuerbarer Energien, intelligenter Infrastruktur, KI-gesteuerten Diensten und Wasserrecycling klimaneutral sein.

Khalid Bin Sultan City: Baubeginn unklar

Wann die Stadt fertig sein soll, ist unklar. Noch wurde nicht einmal ein offizieller Baubeginn angekündigt. Auch Informationen zu den Kosten des Projekts gibt es nicht. Dennoch klingt das Ganze realistischer und umsetzbarer als die saudische Vision von The Line.

