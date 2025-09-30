Hoch spekulative Theorie: Stammt dieses seltsame Signal von einem Wurmloch?

Im Jahr 2019 haben die Gravitationswellendetektoren Ligo und Virgo ein Signal empfangen, das der Wissenschaft bis heute Rätsel aufgibt. Das als GW190521 bezeichnete Gravitationswellenereignis lässt sich nicht in gängige Theorien einfügen.

Gravitationswellensignal wirft Fragen auf

Zeugen bisher gemessene Gravitationswellen normalerweise von der Kollision zweier schwarzer Löcher, die sich vor ihrer Verschmelzung zunächst auf immer enger werdenden Bahnen umkreisen, passt diese Erklärung nicht auf GW190521. Dafür dauerte das Ereignis mit weniger als einer Zehntelsekunde nicht lange genug.

Zudem soll das Objekt nach der Verschmelzung die 142-fache Masse der Sonne haben. In diesem Fall hätte aber eine Umkreisung nachweisbar sein müssen. Ein Forschungsteam aus China hat daher eine exotische Hypothese entwickelt.

Stammt das Signal von einem Wurmloch?

Wie in einer auf dem Preprint-Server arxiv.org veröffentlichten Studie dargelegt, gehen die chinesischen Forscher:innen davon aus, dass das Signal von einem Wurmloch stammen könnte. Dieses wiederum sei durch die Kollision zweier schwarzer Löcher in einem anderen Universum entstanden und mit unserem durch einen Kanal verbunden, so die Studienautor:innen.

Die Herausforderung bei GW190521 liegt darin, dass bei diesem Signal die allmähliche Annäherung der beiden schwarzen Löcher zu fehlen scheint. Die schwarzen Löcher müssten sich also quasi zufällig begegnet sein und sich im Vorbeiziehen gegenseitig eingefangen haben, wie es bei Science-Alert heißt.

Bevorzugte Theorie: Kollision schwarzer Löcher

Ein Paralleluniversum wäre dafür nicht notwendig. Kein Wunder, dass dies in Wissenschaftskreisen weiterhin die bevorzugte Theorie ist.

Aber: Das von dem Team aus China vorgeschlagene Wurmlochmodell kann mit den vorhandenen Daten nicht ausgeschlossen werden. Dass die chinesischen Forscher:innen sich selbst nicht ganz sicher sind, ist schon daran zu erkennen, dass sie den Titel ihrer Studie mit einem Fragezeichen versehen haben.

Wurmloch-Szenario nicht vom Tisch

Das Wurmloch-Szenario ist laut den Forscher:innen aber durchaus im Bereich des Möglichen. Es könnte sich um das erste Mal handeln, dass die Menschheit einen Blick auf ein anderes Universum geworfen hätte. Klingt wiederum auch viel zu verlockend, um die theoretische Möglichkeit ohne Gegenbeweise gleich zu verwerfen.

In jedem Fall werden Forscher:innen bei ähnlichen Signalen künftig genauer hinschauen. Bei dem 2023 empfangenen Gravitationswellenereignis GW231123 etwa geht die Forschung davon aus, dass es die bisher massereichste Verschmelzung von schwarzen Löchern zeigt.

Das hier entstandene Objekt soll über die 225-fache Masse der Sonne verfügen. Und dessen Signal soll ähnlich kurz wie das von GW190521 gewesen sein. Es bleibt also spannend. Wir halten dich über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.