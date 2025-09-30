Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Hoch spekulative Theorie: Stammt dieses seltsame Signal von einem Wurmloch?

Forscher:innen haben eine exotische Hypothese zu einem äußerst ungewöhnlichen Gravitationwellensignal entwickelt. Dieses stamme von einem Wurmloch, das durch die Verschmelzung zweier schwarzer Löcher entstanden sei – in einem anderen Universum.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wurmloch
Künstlerische Darstellung eines Wurmlochs. (Bild: inqnet/A. Mueller; Caltech)

Im Jahr 2019 haben die Gravitationswellendetektoren Ligo und Virgo ein Signal empfangen, das der Wissenschaft bis heute Rätsel aufgibt. Das als GW190521 bezeichnete Gravitationswellenereignis lässt sich nicht in gängige Theorien einfügen.

Anzeige
Anzeige

Gravitationswellensignal wirft Fragen auf

Zeugen bisher gemessene Gravitationswellen normalerweise von der Kollision zweier schwarzer Löcher, die sich vor ihrer Verschmelzung zunächst auf immer enger werdenden Bahnen umkreisen, passt diese Erklärung nicht auf GW190521. Dafür dauerte das Ereignis mit weniger als einer Zehntelsekunde nicht lange genug.

Empfehlungen der Redaktion

Zudem soll das Objekt nach der Verschmelzung die 142-fache Masse der Sonne haben. In diesem Fall hätte aber eine Umkreisung nachweisbar sein müssen. Ein Forschungsteam aus China hat daher eine exotische Hypothese entwickelt.

Anzeige
Anzeige

Stammt das Signal von einem Wurmloch?

Wie in einer auf dem Preprint-Server arxiv.org veröffentlichten Studie dargelegt, gehen die chinesischen Forscher:innen davon aus, dass das Signal von einem Wurmloch stammen könnte. Dieses wiederum sei durch die Kollision zweier schwarzer Löcher in einem anderen Universum entstanden und mit unserem durch einen Kanal verbunden, so die Studienautor:innen.

Die Herausforderung bei GW190521 liegt darin, dass bei diesem Signal die allmähliche Annäherung der beiden schwarzen Löcher zu fehlen scheint. Die schwarzen Löcher müssten sich also quasi zufällig begegnet sein und sich im Vorbeiziehen gegenseitig eingefangen haben, wie es bei Science-Alert heißt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Bevorzugte Theorie: Kollision schwarzer Löcher

Ein Paralleluniversum wäre dafür nicht notwendig. Kein Wunder, dass dies in Wissenschaftskreisen weiterhin die bevorzugte Theorie ist.

Aber: Das von dem Team aus China vorgeschlagene Wurmlochmodell kann mit den vorhandenen Daten nicht ausgeschlossen werden. Dass die chinesischen Forscher:innen sich selbst nicht ganz sicher sind, ist schon daran zu erkennen, dass sie den Titel ihrer Studie mit einem Fragezeichen versehen haben.

Anzeige
Anzeige

Wurmloch-Szenario nicht vom Tisch

Das Wurmloch-Szenario ist laut den Forscher:innen aber durchaus im Bereich des Möglichen. Es könnte sich um das erste Mal handeln, dass die Menschheit einen Blick auf ein anderes Universum geworfen hätte. Klingt wiederum auch viel zu verlockend, um die theoretische Möglichkeit ohne Gegenbeweise gleich zu verwerfen.

In jedem Fall werden Forscher:innen bei ähnlichen Signalen künftig genauer hinschauen. Bei dem 2023 empfangenen Gravitationswellenereignis GW231123 etwa geht die Forschung davon aus, dass es die bisher massereichste Verschmelzung von schwarzen Löchern zeigt.

24 Bilder ansehen
James-Webb-Teleskop: Die schönsten Bilder und ihre Bedeutung Quelle: NASA, ESA, CSA, STScI

Das hier entstandene Objekt soll über die 225-fache Masse der Sonne verfügen. Und dessen Signal soll ähnlich kurz wie das von GW190521 gewesen sein. Es bleibt also spannend. Wir halten dich über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren