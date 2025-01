Thunderbolt-4-Kabel: OWC liefert Qualität zum kleinen Preis

Thunderbolt ist eine tolle Lösung, um Geräte mit nur einem Kabel mit einem Videosignal, Daten und Energie zu versorgen. Dementsprechend wird der Anschluss auch immer öfter in Geräten verbaut. Allerdings gibt es einen Haken: Gerade Thunderbolt-4-Kabel sind nicht besonders günstig. Vor allem dann, wenn ihr nach einer langen Version des hilfreichen Kabels sucht.

Neues Thunderbolt-4-Kabel macht Apple Konkurrenz

So kostet ein Thunderbolt-4-Kabel mit einer Länge von zwei Metern schon um die 70 Euro bei diversen Onlineshops. Wer nach einem Kabel mit einer Länge von drei Metern schaut, konnte bislang nur zu einem Kabel von Apple greifen, wenn Geschwindigkeit die Priorität ist. Der Preispunkt dürfte aber viele dazu bewegt haben, Endgerät und Monitor lieber näher zueinander zu stellen, als das Kabel zu kaufen. Denn Apple ruft für die 3-Meter-Version des Thunderbolt-4-Kabels einen Preis von 179 Euro auf.

Diesen Preisen will der Hersteller OWC jetzt entgegenwirken. Das soll mit gleich zwei Thunderbolt-4-Kabeln gelingen. Das Erste hat eine Länge von drei Metern und kostet in den USA knapp 100 US-Dollar. Eine 4-Meter-Version des Kabels ist mit knapp 130 Dollar noch einmal etwas teurer, aber reicht trotzdem nicht an den Preis heran, den Apple für das kürzere Modell verlangt.

Mit dem 3-Meter-Kabel sind Leistungen bis zu 240 Watt möglich. Bei der etwas längeren Version gibt OWC die Leistung immerhin noch mit 60 Watt an. Beide Kabel können dabei aber auch bis zu 40 Gigabit pro Sekunde übertragen. Dadurch sollen sich laut Hersteller Monitore mit bis zu 8K-Auflösung betreiben lassen.

Aktuell bietet OWC die beiden Kabel hierzulande nicht bei Drittanbieter:innen an. Auf der offiziellen Website könnt ihr sie aber auch von Deutschland aus bestellen und importieren. Die Versandkosten mit UPS belaufen sich dabei auf rund 29 Dollar, was etwa 28 Euro entspricht. Wer etwas Geduld hat, kann aber womöglich sparen. Denn OWC bietet seine kürzeren Thunderbolt-4-Kabel auch über Amazon an. Dort sollten die längeren Modelle künftig ebenfalls auftauchen.

