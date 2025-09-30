Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Wachsende Gefahr im Orbit: Wie China seine Raumstation Tiangong vor Trümmern schützt

Im Orbit rasen Millionen kleinster Trümmerteile mit enormer Geschwindigkeit. Für eine Raumstation kann schon ein winziges Objekt katastrophale Folgen haben. China hat nun reagiert und seine Präsenz im All verstärkt.

Von Hannah Klaiber
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Wachsende Gefahr im Orbit: Wie China seine Raumstation Tiangong vor Trümmern schützt
Die chinesische Raumstation Tiangong. (Bild: Axel Monse / Shutterstock.com)

Zwei chinesische Astronauten haben während eines mehrstündigen Außenbordeinsatzes zusätzliche Schutzvorrichtungen an der chinesischen Raumstation Tiangong angebracht. Wie Space.com unter Berufung auf den staatlichen chinesischen Sender CCTV berichtet, dauerte der Einsatz am vergangenen Freitag rund sechs Stunden.

Anzeige
Anzeige

Bei den beiden Astronauten im Außeneinsatz handelte es sich um Chen Zhongrui und Wang Jie, Mitglieder der aktuellen Shenzhou-20-Mission. Es war bereits der vierte Weltraumspaziergang dieser Crew, bei dem die Verbesserung des Trümmerschutzes eine zentrale Rolle spielte, was die hohe Priorität dieser Maßnahme unterstreicht.

Die unsichtbare Bedrohung aus dem Nichts

Die Gefahr durch Weltraummüll ist eine der größten Herausforderungen der modernen Raumfahrt. Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit Sitz in Köln umkreisen Hunderttausende Objekte von über einem Zentimeter Größe die Erde, von denen die meisten nicht aktiv verfolgt werden können.

Anzeige
Anzeige

Ihre Geschwindigkeit von bis zu 28.000 Kilometern pro Stunde verleiht selbst schraubengroßen Partikeln die kinetische Energie einer Handgranate. Ein Einschlag in ein ungeschütztes Modul einer Raumstation könnte zu einem Druckabfall und im schlimmsten Fall zum Verlust der gesamten Station führen.

Schutzschilde: Mehr als nur eine Metallplatte

Die nun an Tiangong installierten Elemente sind keine simplen Panzerplatten. Moderne Schutzschilde für Raumfahrzeuge basieren meist auf dem Prinzip des „Whipple-Schildes“. Dabei prallt ein Objekt zunächst auf eine äußere, dünne Schicht.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Durch den Einschlag wird das Projektil fragmentiert und seine Energie auf eine größere Fläche verteilt, bevor die zerstäubten Reste von einer stabileren Hauptwand dahinter aufgehalten werden. An der Entwicklung und Erprobung solcher Technologien forschen auch Institute wie das Fraunhofer EMI in Freiburg.

Die Installation dieser Schutzvorrichtungen ist eine technische Notwendigkeit für den langfristigen Betrieb der Tiangong-Station. Sie befindet sich derzeit im Ausbau und hat etwa 20 Prozent der Masse der Internationalen Raumstation ISS. Wie t3n bereits berichtete, plant die chinesische Raumfahrtbehörde CNSA aus Peking eine deutliche Erweiterung der Station.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Chinas ambivalente Rolle im Müll-Dilemma

Die Nachrüstung der Tiangong-Station ist ein Beleg für das wachsende Risikobewusstsein. Gleichzeitig muss man festhalten, dass China selbst erheblich zur Verschärfung des Weltraummüllproblems beigetragen hat.

Insbesondere ein Anti-Satelliten-Test im Jahr 2007, bei dem ein eigener Wettersatellit zerstört wurde, erzeugte eine Trümmerwolke aus Tausenden Einzelteilen, die den erdnahen Orbit bis heute gefährden. Dieser Aspekt zeigt die Komplexität des Themas: Akteure, die im All aktiv sind, schaffen oft selbst die Gefahren, vor denen sie sich später schützen müssen.

Die aktuellen Maßnahmen an der Tiangong-Station sind daher ein logischer und notwendiger Schritt zur Sicherung einer milliardenschweren Investition im All. Sie lösen jedoch nicht das grundlegende Problem des wachsenden Mülls im Orbit, das nur durch internationale Kooperation und verbindliche Regeln für alle raumfahrenden Nationen eingedämmt werden kann.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren