Tiktok Discover List 2025: Diese Creator solltest du dir merken

Tiktok hat sich als eine der einflussreichsten Plattformen für digitale Trends etabliert. Darüber entstehen virale Challenges, kulturelle Bewegungen und innovative Inhalte, die weit über die App hinauswirken. Doch wer steckt eigentlich hinter diesen kreativen Wellen? Die Tiktok Discover List 2025 gibt die Antwort! Sie versammelt 50 Creator aus der ganzen Welt, die mit ihren Inhalten inspirieren, aufklären und unterhalten. Aufgeteilt in fünf Kategorien – Educators, Foodies, Icons, Innovators und Originators – zeigt die Liste, welche Stimmen Tiktok in diesem Jahr besonders prägen.

Kim Farrell, Head of Creators bei Tiktok, betont die Bedeutung dieser Auswahl:

From the Educators who are inspiring their communities to learn something new, to the Icons who have entertained audiences with their unique point of view, we are proud to be a space where new talent can be discovered and authenticity can truly thrive.