News
Text eingeben, Video erhalten: Tiktok launcht drei neue KI-Creation-Tools

Mit Image-to-Video, Text-to-Video und KI-Transitions können Tiktok-Creator ihre Ideen jetzt schneller umsetzen. Die Tools wandeln Bilder oder Texte in bewegte Inhalte.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
1 Min.
Tiktok arbeitet an neuen KI-Funktionen, die die Videokreation einfacher und kreativer machen sollen. (Foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock)

Neue KI-Tools auf Tiktok machen die Content-Erstellung einfacher denn je. Kürzlich hat die Plattform „Smart Split“ eingeführt, eine Funktion, mit der sich längere Inhalte automatisch in mehrere kurze Videos clippen lassen. Das Feature „AI Outline“ bietet derweil die Möglichkeit, Videotitel, Hashtags, Hooks und ganze Content-Outlines per Prompt zu generieren.

Diese KI-Tools sind neu bei Tiktok

Jetzt hat der Social-Media-Experte Jonah Manzano drei weitere KI-basierte Creation-Tools entdeckt. Die Funktionen, welche Tiktok selbst noch nicht offiziell angekündigt hat, ermöglichen die KI-gestützte Videokreation auf Basis von Bildern oder Text:

  • Image-to-Video: Lade ein Foto hoch und beschreibe, wie es sich als Video bewegen soll.
  • Text-to-Video: Erstelle ein Video per Text-Prompt.
  • AI Transition: Füge einen Start- und einen End-Frame hinzu und lege fest, wie der Übergang gestaltet werden soll.

Wie im Screenshot zu sehen ist, kannst du bei der Nutzung der Image-to-Video-Funktion entweder selbst beschreiben, wie sich dein Foto bewegen soll, oder auf eine von mehreren vorgeschlagenen Ideen zurückgreifen (beispielsweise „Paparazzi“ oder „Verhaftet“). Für das Text-to-Video-Feature bietet Tiktok ebenfalls verschiedene Vorschläge und lässt dich zudem das Seitenverhältnis und die Videolänge festlegen.

Auch Meta, Youtube und OpenAI setzen auf KI-generierte Inhalte

Die Option, Fotos in Videos zu verwandeln, ist auf Tiktok nicht völlig neu – dies war zuvor bereits über Drittplattformen oder app-intern mit dem in die Story-Funktion integrierten Feature „AI Alive“ möglich. Mit Meta AI lassen sich Bilder ebenfalls in Videos transformieren, auch im Rahmen von Werbekampagnen.

Ohnehin setzen verschiedenste Tech-Unternehmen verstärkt auf KI-generierten Content – neben Tiktok Meta mit ihrem KI-Feed „Vibes“, Youtube mit den „AI Endings“ und bald auch OpenAI mit einer eigenen Social-App.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

